«Она же — макароны»: Олеся Судзиловская приготовила пасту с крабами и страчателлой

Актриса Олеся Судзиловская опубликовала в одном из последних постов своего микроблога рецепт пасты с томатами и сыром из молока итальянского буйвола.

Напомним, что знаменитость создала постоянную рубрику«Sudziyummy», в которой рассказывает о доступных всем кулинарных блюдах. На этот раз Олеся приготовила пасту.

«Сегодня в рубрике «Судзиями» приготовим пасту, она же — макароны. Фантазируем и добавляем все, что есть и душе угодно! Например, томаты, базилик, крабы, страчателлу. Сегодня никуда из дома решили не выходить! И паста для уютного ужина дома — самое то», — отметила Судзиловская.

Для приготовления артистка взяла пасту вида фетучини, чеснок, сливочное масло, помидоры, базилик, сливки, кунжутное масло, пармезан, страчателлу и готовое мясо краба.

В кипящую воду Олеся налила кунжутное масло и сварила пасту в течение девяти минут. Далее знаменитость занялась соусом. Для этого она взяла томаты, предварительно ошпарив их, чтобы кожица стала мягче. К ним Олеся посоветовала добавить томатную пасту для цвета.

На сковороде телеведущая обжарила чеснок и томаты, добавила базилик, а к пасте — сливочное масло. Далее в соус отправились сливки и сама паста. Немного потомив блюдо, Судзиловская выложила порцию на тарелку. Получившееся угощение она украсила крупным листом базилика и мясом краба.

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