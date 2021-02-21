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«Очень красивый и нежный»: готовим стейк семги к празднику по рецепту Высоцкой

Блюдо получается сочным и красивым.

«Очень красивый и нежный»: готовим стейк семги к празднику по рецепту Высоцкой
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ поделилась рецептом стейков семги под пряным соусом.

«Очень красивые, очень сочные и нежные», — сказала про них актриса.

Ингредиенты: 4 стейка семги, 4 стебля лука зеленого, 2 ст. л. муки, щепотка перца черного свежемолотого, щепотка соли. На соус: 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. томатной пасты, ¼ ч. л. тмина, ¼ ч. л. зиры, ¼ ч. л. паприки сладкой, ¼ ч. л. корицы молотой, щепотка перца кайенского молотого, соль морская.

Стейк семги.
Стейк семги.. Кадр из шоу «Едим дома»/ НТВ

Приготовим соус: соединим тмин, зиру, паприку, корицу, кайенский перец, разотрем все в ступке. Добавим чеснок, соль и еще раз все разотрем, затем вольем оливковое масло и размешаем.

Разогреем в толстостенной сковородке оливковое масло, добавим томатную пасту и растертые специи. Перемешаем, прогреем на малом огне несколько секунд, далее вольем 50‒60 мл воды, увеличим температуру плиты, все перемешаем и еще немного прогреем.

Муку посолим и поперчим, обваляем в ней стейки семги, выложим в сковороду с соусом, потушим 10 минут. Порубим зеленый лук. Достанем рыбу, украсим  луком, готово!

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