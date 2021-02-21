«Очень красивый и нежный»: готовим стейк семги к празднику по рецепту Высоцкой

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ поделилась рецептом стейков семги под пряным соусом.

«Очень красивые, очень сочные и нежные», — сказала про них актриса.

Ингредиенты: 4 стейка семги, 4 стебля лука зеленого, 2 ст. л. муки, щепотка перца черного свежемолотого, щепотка соли. На соус: 2 зубчика чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. томатной пасты, ¼ ч. л. тмина, ¼ ч. л. зиры, ¼ ч. л. паприки сладкой, ¼ ч. л. корицы молотой, щепотка перца кайенского молотого, соль морская.

Приготовим соус: соединим тмин, зиру, паприку, корицу, кайенский перец, разотрем все в ступке. Добавим чеснок, соль и еще раз все разотрем, затем вольем оливковое масло и размешаем.

Разогреем в толстостенной сковородке оливковое масло, добавим томатную пасту и растертые специи. Перемешаем, прогреем на малом огне несколько секунд, далее вольем 50‒60 мл воды, увеличим температуру плиты, все перемешаем и еще немного прогреем.

Муку посолим и поперчим, обваляем в ней стейки семги, выложим в сковороду с соусом, потушим 10 минут. Порубим зеленый лук. Достанем рыбу, украсим луком, готово!

Смотрите также