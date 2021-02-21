Сочное, нежное, ароматное: Высоцкая рекомендовала к 23 февраля мясо, тушеное в пиве

Юлия Высоцкая на своем кулинарном сайте «Едим дома» опубликовала несколько рецептов, которые она рекомендует реализовать на 23 февраля. Среди них оказался и это вариант от подписчицы – мясо, тушеное в пиве в микроволновой печи. Оно получается сочным, нежным и ароматным.

Ингредиенты: 1 кг говядины, 30 г оливкового масла, 1 луковица, 2 ветки розмарина, ½ ч. л. перца горошком смеси, 2 ч. л. соли. На маринад: 1 л темного пива, 5 зубчиков чеснока, 20 г горчицы дижонской.

Мясо нарезаем кубиками. Смешиваем горчицу, пропущенный через пресс чеснок, молотый перец, соль и нарезанный розмарин. Погружаем в соус мясо, размешиваем. Заливаем пивом, оставляем мариноваться на час.

Мелко шинкуем лук, смешиваем с оливковым маслом, помещаем в посуду для СВЧ-печи. Накрываем крышкой, выбираем режим «микроволны» с максимальной мощностью 1000 Вт, запекаем 20 минут. Лук за это время становится румяным.

Мясо вместе с маринадом переливаем в емкость для СВЧ, добавляем жареный лук, накрываем крышкой и ставим в микроволновку.

Выбираем режим «микроволны» средней мощности (600 Вт), ставим таймер на 25 минут, включаем. После сигнала о готовности устанавливаем минимальную мощность (300 Вт) и продолжаем тушить 40 минут. Когда мясо приготовится, оставляем его в печи под крышкой еще минут на пять, чтобы пропиталось соками. Мясо готово!

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