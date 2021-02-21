Мясо нашпиговать луком, беконом и запечь: Ивлев поделился рецептом «для настоящих мужчин»

Телеповар Константин Ивлев поделился в личном блоге рецептом «для настоящих мужчин». Он уверен, что ничто так не радует сильную половину человечества, как хорошее аппетитное мясо. Запекать его нужно в духовке, предварительно нашпиговав луком и жареным беконом. А потом оно поливается ароматным соусом, подается к столу горячим, сразу из печи.

Ингредиенты: 1 кг мяса для запекания, 250 г бекона, 3 луковицы среднего размера, соль и перец по вкусу, половинка чайной ложки молотого кориандра, 150 г растительного масла. На соус: 20 г маринованного зеленого перца, 50 мл коньяка (алкоголь выпарится), 60 г сливочного масла, 120 г сливок 33%, соль и перец по вкусу.

Бекон мелко нашинковать и обжарить на сковороде. Включить заранее духовку на 220 градусов. Мясо куском посолить, поперчить, приправить кориандром. Сделать на нем несколько надрезов, останавливаясь в 1 см до края.

Лук нарезать на кольца, положить их в надрезы мяса, также распределить в них жареный бекон (шкварки), чередуя слои. Завернуть в фольгу, отправить в духовку примерно на час.

Поставить на плиту сотейник, бросить в него масло, зеленый маринованный перец горошком, слегка прижарить, вылить коньяк. Осторожно, в этот момент из посуды пойдет пламя, нужно отойти. Взболтать, взявшись за ручку. Когда спирт улетучится, добавить сливки, посолить, посыпать молотым перцем, положить еще кусочек масла. При среднем огне тушить минуты четыре.

Готовое мясо достать из духовки, полить соусом и подать к столу.

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