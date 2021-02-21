Без майонеза и мяса: Высоцкая рассказала, как на самом деле готовится картошка по-французски

Юлия Высоцкая поделилась на шоу «Едим дома» канала НТВ рецептом знаменитой картошки по-французски. В Европе ее называют гратеном дофинуа, но по сути это обычная запеканка. Некоторые российские хозяюшки готовят это блюдо с майонезом и мясом, однако в традиционном варианте в составе ничего подобного нет. Зато есть сливки и сыр.

Ингредиенты: 1 кг картофеля, 200 г сыра чеддера, 20 г масла сливочного, 1 зубчик чеснока, 200 мл жирных сливок, 200 мл молока, 1 щепотка мускатного ореха молотого, соль морская.

Картошку чистим и нарезаем тонкими круглыми слайсами. В кастрюлю наливаем молоко, сливки, бросаем картошку, солим отвариваем пару минут после закипания. Чеснок очищаем и разрезаем зубчики пополам. Натираем им кулинарную форму и отправляем в картошку. Измельчаем на терке крупно сыр.

Форму обмазываем сливочным маслом. Выкладываем, перемежая, несколько слоев картошки и сыра, не забываем посыпать мускатным орехом. Поливаем все молоком и сливками из кастрюли, сверху делаем последний слой сыра, который должен быть самым внушительным.

Разогреваем духовку, запекаем около 40 минут.

Смотрите также