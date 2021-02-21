Под золотистой сырной корочкой: как вкусно запечь мясо индейки, рассказала Высоцкая

Птицу актриса готовит с овощами в нежной заливке.

Индейку с овощами в яично-сырной заливке предложила приготовить Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» Блюдо получается нежным и аппетитным, а румяная золотистая корочка радует глаз.

Ингредиенты: 500 граммов филе индейки, половинка кабачка, половинка белого лука, 200 граммов капусты цветной, 50 граммов корейской морковки, 2 зубчика чеснока. На заливку: 3 яйца, 3 столовые ложки воды, щепотка мускатного ореха, соль, щепотка перца. 2 столовые ложки сметаны, 60 граммов сыра, 2 столовые ложки рубленой зелени.

Лук, кабачок и индейку нарезать на кубики. Чеснок измельчить. Капусту разобрать на соцветия и отварить пару минут в кипящей подсоленной воде. Обжарить овощи минут 10.

Яйца взбить со сметаной, добавить 3–4 столовые ложки воды, соль, перец, натереть сыр, бросить сюда же. Приправить мускатным орехом и зеленью.

Кулинарную форму смазать маслом, на дно вылить немного яичной заливки. Переложить сюда филе индейки и овощи. Полить оставшейся заливкой, немного притопить в ней овощи.

Запекать около 25 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Время запекания определять по цвету корочки (кто-то любит ярче, в кто-то – светлее).

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