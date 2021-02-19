С капустой и яйцом: Ирина Слуцкая поделилась рецептом фирменных пирожков

Экс-фигуристка отметила, что начинка для выпечки может быть любая.

На календаре пятница, а это значит, что Ирина Слуцкая продолжает свою кулинарную рубрику в Instagram. На этот раз экс-фигуристка решила испечь фирменные пирожки с капустой и яйцом.

«У меня они с капустой и яйцом, но вы можете сделать любую другую начинку», — написала Слуцкая.

Ингредиенты: 1 стакан теплой воды, 1 стакан молока, мука, пакетик сухих дрожжей, 1-1.5 ст. л. сахара, соль, 1/3 стакана подсолнечного масла, начинка (тушеная капуста с яйцом).

Способ приготовления: в миску вливаем воду и молоко. В отдельную емкость просеиваем муку, добавляем дрожжи, сахар, соль. Далее вливаем воду с молоком и подсолнечное масло. Все тщательно перемешиваем. В итоге тесто должно отлипать от рук. Если не получается — добавьте еще немного масла. Готовим любую начинку. Формируем пирожки и раскладываем их на бумаге для выпекания, слегка припорошенной мукой. Сверху смазываем яйцом. Отправляем пирожки в духовку и вынимаем, когда они подрумянятся.

Смотрите также: