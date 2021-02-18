«Безумно вкусно!»: телеповар Белькович рассказал, как приготовить аппетитный рулет из индейки

Телеповар СТС Саша Белькович поделился со своими подписчиками в Instagram способом приготовления рулета из индейки. Для этого ему понадобилось минимум ингредиентов.

«Все очень просто, а главное безумно вкусно!» — написал Белькович.

Ингредиенты: мед — 20 г, соевый соус — 30 мл, чеснок — 4-5 зубчиков, шампиньоны — 150 г, морковь, филе грудки индейки — 600 г, оливковое масло 2,5 ст.л., соль и перец.

Способ приготовления: хорошо отбиваем стейки индейки с двух сторон. Соломкой нарезаем морковь, шампиньоны режем на небольшие кусочки. На хорошо разогретой сковородe обжариваем шампиньоны до золотистого цвета, не забываем их посолить. Берем фольгу, смазываем оливковым маслом и аккуратно выкладываем на нее отбитое филе индейки. На филе выдавливаем зубчики чеснока, солим, перчим. Сверху равномерно выкладываем обжаренные грибы и свежую морковь.

Аккуратно заворачиваем филе со всеми ингредиентами в плотный рулет. Фольга вам в этом будет верным помощником. Закручиваем края так, чтобы получилась конфета. Отправляем все в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. Смешиваем в cотейнике мед и соевый соус. Доводим до кипения и убавляем — даем время выпариться и загустеть. Достаем рулет и разворачиваем. Покрываем глазировкой в два слоя и отправляем еще в духовку на 10 минут.

Смотрите также: