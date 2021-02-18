«Картошка» по ГОСТу: Высоцкая поделилась рецептом пирожных, которые обожали в СССР

В ход идут очень простые продукты, хотя процесс приготовления сладости не самый быстрый.

Тот, кто застал эпоху СССР хорошо помнит вкус пирожного «Картошка», которые продавали в каждом магазине. А тем, кто не помнит, явно стоит их попробовать. «Тот самый» рецепт, утвержденный ГОСТом, обнародовала в своем кулинарном интернет-аккаунте Юлия Высоцкая.

Ингредиенты: 3 яйца, 100 граммов сахара, 80 граммов муки, 20 граммов крахмала, ½ чайной ложки ванильной эссенции, 130 граммов сливочного масла, 60 граммов сахарной пудры, 50 граммов сгущенного молока, столовая ложка коньяка, столовая ложка какао.

Приготовим бисквит. В миске смешиваем яйца и сахар, ставим на водяную баню и, помешивая, прогреваем до 45 градусов. Снимаем, взбиваем яйца миксером до пышности. Соединяем муку, крахмал и яичную массу. Противень застилаем пергаментом, выливаем в него тесто и выпекаем при 200 градусах минут 15. Готовый бисквит оставляем на просушку на сутки (минимум — ночь).

Подсохший бисквит ломаем на кусочки и измельчаем в блендере в муку.

На крем взбиваем масло с сахарной пудрой (50 граммов) и ванильной эссенцией (половинка чайной ложки). Добавляем сгущенное молоко и коньяк. Откладываем чайную ложку крема для глазков.

Смешиваем бисквитную муку с кремом. Из получившейся массы формируем пирожные в виде картошки.

Соединяем сахарную пудру (10 граммов) и какао. Обваливаем в этой смеси пирожные. В каждом из них делаем небольшие углубления (1–2) и выдавливаем в них оставшийся крем в виде глазков.

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