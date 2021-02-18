«Очень нежные и вкусные»: готовим лимонные пирожные по легкому рецепту Антоновой

Десерт также можно сделать на основе апельсина.

Актриса Наталия Антонова поделилась со своими подписчиками рецептом лимонных пирожных в кокосовой стружке. По словам звезды, десерт готовится просто, из обычных продуктов.

«Пирожные очень нежные, вкус. Один минус — быстро съедаются», — сказала она.

Ингредиенты: молоко — 200 мл, яйца — 3 шт., сахар — 150 г, мука — 100 г, лимон (или апельсин) — 1 шт., кокосовая стружка — 50 г, масло сливочное — 50 г.

На мелкой терке снять цедру половины лимона. Выдавить также из фрукта сок (60 мл).

Разбить в чашу 3 яйца, начать взбивать, постепенно вводя сахар. Процесс не прекращать около минуты. Влить 50 мл растопленного сливочного масла. Добавить сок и насыпать цедру. Все перемешать, налить 200 мл молока. Опять перемешать. Насыпать 100 г муки, размешать до однородности, в конце добавить 50 г кокосовой стружки. Окончательно перемешать. Тесто получится жидкое.

Дно кулинарной формы застелить пергаментом. Перелить тесто. Духовку заранее разогреть до 170 градусов, выпекать около 40–45 минут.

Достать из печи, оставить остужаться в форме, вынуть из посуды, нарезать на кусочки. Готово!

Смотрите также