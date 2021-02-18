Золотистые и нежные: простые котлетки из вареной картошки и сыра от Высоцкой

Юлия Высоцкая уверена, что сочетание картошки и сыра – практически волшебное, клубни имеют деликатный крахмалистый вкус, а кисломолочный продукт — пикантность. Они идеально дополняют друг друга. На шоу НТВ «Едим дома» звезда поделилась рецептом картофельно-сырных котлеток из очень простых ингредиентов, можно использовать вчерашние вареные клубни в мундире, оставшиеся от обеда или ужина.

Ингредиенты: 350 граммов картошки (2 штуки), 60 граммов твердого сыра, яйцо, половинка красного лука, 50 граммов сметаны, маленький пучок петрушки, 2 столовые ложки оливкового масла, соль морская.

Картошку сварить в кожуре, почистить, натереть крупно. Сыр и лук тоже измельчить на терке. Зелень меленько нарезать. Все смешать, вбить яйцо, посолить. Влажными руками слепить плоские котлетки и обжарить их на масле до аппетитной золотистой корочки.

Смотрите также