Удивите близких чудо-пиццей: Лазерсон рассказал, как приготовить ее сочной на основе макарон

На начинку телеповар использовал баклажаны и сыр.

Илья Лазерсон на шоу «Кухня по заявкам» канала «Еда» рассказал, как приготовить сочную и нежную пиццу на основе макарон, без теста. В начинку кулинарный гуру отправил баклажаны и сыр.

Ингредиенты: баклажан, луковица, 300 граммов макарон, зубчик чеснока, 30 граммов грецких орехов, 3 яйца, 50 граммов пармезана, 30 граммов чеддера, 50 миллилитров сливок 10%, растительное масло, вода, кинза, корица, соль.

Часть очищенного баклажана нарезать полосками, остальное – небольшими кусочками, посолить, размешать руками.

Нарубить половинку лука, пожарить на растительном масле. Часть баклажанов, нарезанных на кусочки, выложить на салфетку, сверху накрыть еще одной салфеткой, прижать разделочной доской, надавить. Так выйдет лишний сок. Отправить жариться вместе с луком.

Теперь этот состав нужно взбить в блендере, выложить в его чашу, добавить зубчик чеснока, уцхо-сунели, орехи, немного воды, кинзу, соль, маленькую щепотку корицы и пробить.

Сварить макароны. Форму застелить пергаментом, разложить их.

В чаше смешать пармезан (использовать часть сыра) с яйцом, влить сливки, размешать еще раз. Покрыть этим составом макароны. Запекать 15 минут на температуре 180 градусов.

Полоски баклажанов отжать от сока известным способом, обжарить на растительном масле до аппетитной корочки.

Достать из духовки макароны с сыром, разложить по ним баклажанно-луковый состав из чаши блендера, потом полоски жареных баклажанов. Опять поставить в духовой шкаф.

Натереть чеддер и остатки пармезана. Посыпать сыром пиццу и поставить в духовку буквально на 2-3 минуты. Достать пиццу из формы, посыпать кинзой и рублеными грецкими орешками.

Такую пиццу можно подать и на завтрак, и на ужин, и на праздничный стол. Это вкусно, необычно, сочно!

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