Пышные и необычные: Высоцкая рассказала, как готовит вкусные сырники с рисом

Также она добавляет в блюдо изюм.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ поделилась новым рецептом сырников. В них она кладет всего одну ложку муки, но добавляет в качестве закрепителя вареный рис. Особенный вкус ему дарит изюм. Лепешки получаются пышными и нежными на вкус.

Ингредиенты: 250 граммов творога 5%, 50 граммов риса, яйцо, 50 граммов сметаны, 2 столовые ложки изюма, столовая ложка муки, столовая ложка масла сливочного, столько же оливкового, 2 чайные ложки сахара, половина чайной ложки ванильного экстракта, соль морская.

Рис отвариваем, изюм вымачиваем в воде. С творогом смешиваем яйцо, сахарный песок, ванильный экстракт, 3-4 столовые ложки риса, изюм, муку, солим, смешиваем.

Разогреваем на сковороде два вида масла, ложкой выкладываем состав, жарим с двух сторон. Подаем к столу со сметаной.

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