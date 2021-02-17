Один сыр натереть, второй – нарезать и поджарить: Белькович рассказал, как вкусно приготовить макароны

Телеповар СТС Александр Белькович поделился в личном блоге простым, но аппетитным рецептом пасты с сыром. Казалось бы, что тут можно описывать? Но по этому способу блюдо получается особенным – в основе своей нежным, а сверху по нему будет растекаться аппетитный поджаренный сыр.

Как говорит ведущий шоу «ПроСТО кухня», эту пасту обожают дети, их просто за уши от нее не оттащишь!

Итак, все что требуется — это отварить макароны. Натереть сыр чеддер, белый сыр нарезать на продолговатые кусочки. На сковороде разогреть немного сливок, бросить натертый сыр, подплавить. Положить туда макароны, размешать, все вместе немного потомить.

На другой сквороде с антипригарным покрытием поджарить кусочки второго сыра, расплавить их.

Пасту выложить в тарелку, сверху положить кусочки расплавленного сыра.

«Такая вкуснятина получится!» — восхитился собственным блюдом Александр.

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