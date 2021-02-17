Вкус – от оливок, мягкость – от картошки: Высоцкая поделилась рецептом необычных сырников

И, конечно же, в их составе есть традиционный ингредиент – творог.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ поделилась рецептом необычных сырников. Для мягкости она включила в состав вареную картошку, а для особенного вкуса – оливки и немного мяты. Творог звезда взяла сухой и жирный. По ее словам, с ним блюдо получается особенно пышным и вкусным. Такие аппетитные лепешки будут кстати на любом столе – как на утреннем, так и на дневном, а также вечернем.

Ингредиенты: 300 граммов жирного сухого творога, 1 картошка, 1 яйцо, горсть оливок (любых), половинка веточки мяты, столовая ложка растительного масла, столовая ложка крахмала, столовая ложка муки, половинка чайной ложки сливочного масла, столько же разрыхлителя, четверть чайной ложки молотой паприки, щепотка черного свежемолотого перца, щепотка морской соли. На соус: 2 столовые ложки сметаны, лимон, 2 ветки тимьяна, щепотка перца, соль.

Картошку чистим, варим до готовности. Творог и оливки пробиваем блендером. Толкушкой разминаем картошку, соединяем, все вместе толчем. Солим, перчим, добавляем яйцо, размешиваем. Рубим мелко мяту. Крахмал и разрыхлитель соединяем и просеиваем через сито. Высыпаем паприку, размешиваем. Формируем сырники, обваливаем в муке, жарим в масле.

Снимаем с лимона цедру, смешиваем со сметаной, листьями тимьяна, солим, перчим, размешиваем. Подаем горячие сырники с этим соусом.

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