Секрет хруста – в вымачивании картошки: Высоцкая рассказала, как приготовить вкусные чипсы

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» (НТВ) раскрыла секрет вкусных домашних чипсов. Чтобы они получились румяными и хрустящими, картошку нужно предварительно вымочить в воде. Тогда уйдет лишний крахмал. А домашний горчичный майонез сделает это блюдо еще более аппетитным.

Ингредиенты: 4 картошки, 3 столовые ложки оливкового масла, половинка чайной ложки семян фенхеля, столько же розового перца горошком и семени кориандра, щепотка свежемолотого перца, щепотка паприки, четверть чайной ложки морской соли. На майонез: четверть лимона, желток, 250 миллилитров оливкового масла, чайная ложка уксуса, половинка чайной ложки горчицы обычной и столько же в зернах, соль морская.

Картошку очищаем и замачиваем на два часа в воде, нарезаем соломкой, промываем под проточной водой и просушиваем салфеткой.

Разогреваем в сковородке оливковое масло, выкладываем картошку небольшими порциями в один слой и обжариваем до образования румяной корочки. Перекладываем на противень, запекаем в духовке минут 15-18.

Из лимона выжимаем чайную ложку сока. В блендере соединяем желток, оба вида горчицы, соль, половину чайной ложки уксуса, половину ложки лимонного сока. Постоянно взбивая насадкой-венчиком, вливаем тонкой струйкой оливковое масло. В конце добавляем остатки уксуса и лимонного сока, 2 столовые ложки холодной кипяченой воды и взбиваем еще недолго.

Фенхель и кориандр измельчаем в ступке, солим, перчим, добавляем паприку, размешиваем.

Готовые чипсы посыпаем этой смесью, а также розовым перцем. Подаем с соусом.

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