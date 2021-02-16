От него не поправишься: Алексей Зимин раскрыл секрет приготовления салата из авокадо, куриного бедра и грейпфрута

В очередном выпуске программы «Готовим с Алексеем Зиминым» шеф-повар раскрыл секрет приготовления невероятно вкусного салата из авокадо, куриного бедра и розового грейпфрута с необычным соусом.

Понадобится: авокадо — 1 шт., бедро куриное без кости — 400 г, грейпфрут розовый — 1 шт., лайм — 1 шт., паприка — 1 щепотка, мед — 1 ч.л., масло растительное — 100 мл, соус гранатовый — 1 ст.л., смесь салатная — 100 г, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления: на бескостных куриных бедрах сделайте небольшие надрезы, потом слегка замаринуйте в смеси соли, паприки, перца и растительного масла. Далее обжарьте бедра на сковородке с обеих сторон. Для соуса смешайте сок грейпфрута, оливковое масло, сок лайма, гранатовый соус, а также соль, перец, филе грейпфрута и мякоть авокадо. Выложите получившийся соус в широкую тарелку, сверху расположите филе жареной курицы и украсьте салатной смесью.

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