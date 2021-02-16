Для праздничного стола: Юлия Высоцкая предложила рецепт яблочного штруделя

Десерт прост в приготовлении, но эффектен при подаче и очень вкусен.

Впереди два прекрасных праздника, а значит, и время угощать и удивлять гостей. Ведущая программы телеканала НТВ «Едим дома!» Юлия Высоцкая предлагает в качестве десерта приготовить яблочный штрудель. Эта выпечка проста в исполнении, но очень вкусна и эффектна.

Понадобится: тесто слоеное бездрожжевое (3 пласта), творог зерненый (400 г), крупные зеленые яблоки (2 шт.), сливочное масло (140 г), яйца куриные (2 шт.), сахар коричневый (5 ст. л.), сахарная пудра (1 ст. л.), мак (3 ч.л.), мука (½ ч.л.), соль морская (1 щепотка).

Способ приготовления: духовку предварительно разогреть до 190°С. Яблоки, удалив сердцевину, нарезать дольками. Разогреть в тяжелой сковороде 1ст. л. сливочного масла, всыпать 1–2 ст. л. сахара, выложить яблоки и дать им слегка закарамелизироваться. Затем посыпать 1 ч. л. мака и еще немного обжарить. У одного яйца отделить желток от белка. Творог, яйцо и яичный желток поместить в чашу блендера, всыпать оставшийся сахар, соль и взбить все в однородную массу. Яичный белок взбить в плотную, гладкую пену, ввести его в творожную начинку и вымешать. Оставшееся сливочное масло растопить. Предварительно размороженное слоеное тесто раскатать в тонкие пласты. Один пласт теста выложить на выстеленный бумагой для выпечки противень, сверху, немного отступая от краев, разложить обжаренные яблоки, затем накрыть вторым пластом теста, смазать его растопленным сливочным маслом, сверху равномерно распределить творожную начинку и посыпать 1 ч. ложкой мака. Накрыть пирог третьим пластом теста, скрепить края, сверху наколоть тесто вилкой и смазать оставшимся маслом. Выпекать в разогретой духовке 40–50 минут. Готовый пирог посыпать сахарной пудрой и оставшимся маком.

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