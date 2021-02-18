Блюдо на 23-е февраля: мужская запеканка с пельменями

Надо:
- Пельмени 1 пачка 700 г (109 р.)
- Помидоры 4 шт. (36 р.)
- Сыр 200 г (78 р.)
- Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)
- Чили перец красный ½ шт. (6 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (4 р.)
- Лук зеленый 4 пёрышка (5 р.)
- Сливки 22% 300 мл (95 р.)
- Бекон 7 слайсов (57 р.)
- Яблочный уксус 1 ст. ложка (1 р.)
- Лавровый лист 1 шт. (1 р.)
- Яйцо 1 шт. (6 р.)
- Сахар 1 ст. ложка (1 р.)
- Растительное масло 20 мл (1 р.)
- Соль
- Перец
Итого: 6 порций = 412 р., 1 порция = 69 р.
Приготовление:
Помидоры режем средним кубиком и отправляем на сковороду тушить на медленном огне.
К помидорам добавляем 1 ст. ложку сахара, 1 ст. ложку яблочного уксуса, лавровый лист и перемешиваем. Далее перчим и добавляем 150 мл воды.
Зеленый чили ½ шт. режем колечками и отправляем к помидорам.
Когда томаты станут мягкие – перетираем их через сито.
Процеженный томатный сок переливаем в сотейник, ставим на средний огонь и выпариваем до загустения.
Лук режем соломкой и обжариваем на сковороде.
Бекон (4 слайса) нарезаем средними полосками, и мелко рубим ½ зеленого и ½ красного чили.
Бекон и чили перец отправляем обжариваться к луку.
Зеленый лук (4 перышка) нарезаем мелкими колечками и ½ отправляем к луку с беконом.
Наливаем сливки к луку с перцем и беконом, доводим до кипения и снимаем с плиты.
Закидываем пельмени в кипящую подсоленную воду, варим около 4 — 5 минут не до полной готовности.
Перекладываем пельмени в сливочный соус, перемешиваем.
Яйцо разбиваем и взбалтываем, переливаем к пельменям и перемешиваем.
Трем сыр на крупной терке, ½ сыра отправляем к пельменям.
Перекладываем пельмени в соусе в форму для запекания, посыпаем ½ сыра и сверху выкладываем 3 слайса бекона.
Отправляем пельмени в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 25 минут.
Приятного аппетита!