Блюдо на 23-е февраля: мужская запеканка с пельменями

Надо:

Пельмени 1 пачка 700 г (109 р.)

Помидоры 4 шт. (36 р.)

Сыр 200 г (78 р.)

Чили перец зеленый 1 шт. (12 р.)

Чили перец красный ½ шт. (6 р.)

Лук репчатый 2 шт. (4 р.)

Лук зеленый 4 пёрышка (5 р.)

Сливки 22% 300 мл (95 р.)

Бекон 7 слайсов (57 р.)

Яблочный уксус 1 ст. ложка (1 р.)

Лавровый лист 1 шт. (1 р.)

Яйцо 1 шт. (6 р.)

Сахар 1 ст. ложка (1 р.)

Растительное масло 20 мл (1 р.)

Соль

Перец

Итого: 6 порций = 412 р., 1 порция = 69 р.

Приготовление:

Помидоры режем средним кубиком и отправляем на сковороду тушить на медленном огне.

К помидорам добавляем 1 ст. ложку сахара, 1 ст. ложку яблочного уксуса, лавровый лист и перемешиваем. Далее перчим и добавляем 150 мл воды.

Зеленый чили ½ шт. режем колечками и отправляем к помидорам.

Когда томаты станут мягкие – перетираем их через сито.

Процеженный томатный сок переливаем в сотейник, ставим на средний огонь и выпариваем до загустения.

Лук режем соломкой и обжариваем на сковороде.

Бекон (4 слайса) нарезаем средними полосками, и мелко рубим ½ зеленого и ½ красного чили.

Бекон и чили перец отправляем обжариваться к луку.

Зеленый лук (4 перышка) нарезаем мелкими колечками и ½ отправляем к луку с беконом.

Наливаем сливки к луку с перцем и беконом, доводим до кипения и снимаем с плиты.

Закидываем пельмени в кипящую подсоленную воду, варим около 4 — 5 минут не до полной готовности.

Перекладываем пельмени в сливочный соус, перемешиваем.

Яйцо разбиваем и взбалтываем, переливаем к пельменям и перемешиваем.

Трем сыр на крупной терке, ½ сыра отправляем к пельменям.

Перекладываем пельмени в соусе в форму для запекания, посыпаем ½ сыра и сверху выкладываем 3 слайса бекона.

Отправляем пельмени в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 25 минут.

Приятного аппетита!

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