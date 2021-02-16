«Ленивые, безумно вкусные»: Ивлев рассказал, как готовит мгновенные шампиньоны в маринаде

Как только грибы остынут, вкусную закуску можно подавать к столу.

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef поделился простым, но аппетитным рецептом закуски из шампиньонов. Он предложил замариновать их в ароматном соусе горячим способом, благодаря чему они становятся готовыми мгновенно.

«Ленивые, но безумно вкусные», — сказал про свои грибочки телеповар.

Ингредиенты: 1 кг шампиньонов (лучше маленьких), 1 луковица, 15 г укропа, 2 зубчика чеснока, 2 ч. л. столового уксуса 9%, 100 мл растительного масла, 2 лавровых листа, 5 г перца горошком, соль и перец по вкусу.

Грибы промыть, обсушить. Поставить на плиту глубокую посуду, влить масло, сразу положить шампиньоны, посолить. Тушить помешивая. Главная задача этой тепловой обработки — вытягивание из грибов влаги, поэтому не должно быть звука жарки. Если он появится, нужно перемешать и влить полстакана воды.

Чеснок мелко нарубить, лук нарезать полукольцами, укроп — крупно.

Когда грибы хорошо прогреются и будет понятно, что жидкость в них вот-вот закипит, добавить в них перец горошком, лавровый лист, чеснок, лук и укроп, посолить. Далее влить остатки масла, а когда соус закипит, приправить уксусом и проварить минуты две.

Готовые грибы снять с плиты, переложить в контейнер, остудить. Готово!

«У вас получаются просто сумасшедшие грибочки!» — заверил Константин.

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