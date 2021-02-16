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С тающим внутри сыром: Высоцкая предложила рецепт румяных пышек из картошки

Они получаются хрустящими снаружи и нежными в основном составе.

С тающим внутри сыром: Высоцкая предложила рецепт румяных пышек из картошки
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома!» предложила приготовить из обычной картошки с сыром аппетитные пышки. У них золотистая хрустящая корочка и нежная мякоть. Продукты используются самые простые.

Ингредиенты: 500 граммов картофеля, 350 граммов муки, 250 граммов сыра сулугуни, 150 граммов твердого сыра, 300 миллилитров растительного масла, 14 граммов сухих дрожжей, чайная ложка соли.

Картофельные пышки.
Картофельные пышки. Кадр из шоу Milkshut/ youtu.be/YyWz8wPojsM

Картошку отвариваем и делаем пюре. Твердый сыр крупно натираем. Смешиваем, добавляем муку, соль, дрожжи, замешиваем руками тесто. Лепим из него колобок, кладем в глубокую посуду, накрываем полотенцем, смоченным в горячей воде. Оставляем, чтобы тесто подошло.

Сулугуни нарезаем на кусочки. Из теста формируем небольшие лепешки (примерно, как на вареники, чуть толще), кладем по центру каждой кубик сыра, лепим шарик.

В глубокой толстостенной посуде разогреваем большое количество растительного масла и жарим во фритюре пышки до золотистой корочки. Готово!

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