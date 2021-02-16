С тающим внутри сыром: Высоцкая предложила рецепт румяных пышек из картошки

Они получаются хрустящими снаружи и нежными в основном составе.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома!» предложила приготовить из обычной картошки с сыром аппетитные пышки. У них золотистая хрустящая корочка и нежная мякоть. Продукты используются самые простые.

Ингредиенты: 500 граммов картофеля, 350 граммов муки, 250 граммов сыра сулугуни, 150 граммов твердого сыра, 300 миллилитров растительного масла, 14 граммов сухих дрожжей, чайная ложка соли.

Картошку отвариваем и делаем пюре. Твердый сыр крупно натираем. Смешиваем, добавляем муку, соль, дрожжи, замешиваем руками тесто. Лепим из него колобок, кладем в глубокую посуду, накрываем полотенцем, смоченным в горячей воде. Оставляем, чтобы тесто подошло.

Сулугуни нарезаем на кусочки. Из теста формируем небольшие лепешки (примерно, как на вареники, чуть толще), кладем по центру каждой кубик сыра, лепим шарик.

В глубокой толстостенной посуде разогреваем большое количество растительного масла и жарим во фритюре пышки до золотистой корочки. Готово!

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