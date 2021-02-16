Сыр дает пикантность: Антонова поделилось рецептом простой закуски из кабачков

Актриса Наталия Антонова рассказала, как она готовит вкусную закуску из кабачков с пармезаном. Делать ее – проще простого, а вкус радует, утверждает звезда. К ним она также готовит картофельные оладьи из пюре.

Итак, рецепт такой. Молодой кабачок нарезать дольками, поджарить на растительном масле с двух сторон, полить по вкусу соевым соусом. Нашинковать любимую зелень, посыпать блюдо. Натереть на терке пармезан, тоже положить в кабачки. Размешать и подать к столу. Все! Солить и перчить блюдо не нужно.

Оладьи Наталия делает из картофельного пюре, в которое вбивает яйцо, добавляет немного муки, перца, карри (можно без этой приправы), солит. Все это нужно размешать, сформировать оладьи и обжарить на растительном масле. Подавать самостоятельно со сметаной или с кабачками (рецепт выше).

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