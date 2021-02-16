«Идеальный завтрак для детей»: готовим оладушки со вкусом пиццы по рецепту Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко, известный по проекту «Мастер-шеф», поделился на своем YouTube-канале необычным рецептом. Он предложил приготовить оладушки со вкусом пиццы.

«Идеальный завтрак для детей. Оладьи получаются вкусными, пышными, к тому же они еще и сытные», — сказал он.

Ингредиенты: 400 миллилитров кефира, 200 граммов муки, 2 яйца, 70 граммов адыгейского сыра, 1-2 веточки зеленого лука, 1 болгарский перец, 100 граммов ветчины, чайная ложка разрыхлителя, соль. На соус: 1 томат, соус барбекю, соус острый красный, соль, сахар, лимонный сок, прованские травы или орегано.

В миску с кефиром разбить 2 яйца, посолить, взбить до однородного состояния.

В другую посуду высыпать муку, добавить на кончике чайной ложки соль. Порезать мелко зеленый лук, перец, сыр и ветчину. Отправить в чашу с мукой. Все хорошо перемешать, добавить чайную ложку разрыхлителя. Соединить все и размешать. Полученную массу жарить как обычные оладьи.

Чтобы приготовить соус, нужно натереть томат, посолить, немного добавить сахара, чуть-чуть соуса барбекю, несколько капель острого красного соуса, выдавить сок из небольшого кусочка лимона, перемешать. Посыпать прованскими травами или орегано. Подавать к горячим оладушкам.

Смотрите также