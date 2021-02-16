«Потрясающая вещь»: Высоцкая рассказала, как приготовить говяжий ростбиф, который заменит колбасу

Мясо долго хранится в холодильнике, не теряя своих вкусовых качеств.

Многие россияне привыкли в моменты приступа голода тянуться к холодильнику, чтобы соорудить бутерброд с кусочком колбасы. Дешево и сердито. Но что входит в ее состав? В домашнем и вкусном ростбифе нет ничего, кроме самого мяса и приправ. А как его приготовить, рассказала на шоу «Едим дома» (НТВ) Юлия Высоцкая.

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«Потрясающая вещь», — утверждает она.

Его можно подать сразу к столу в горячем виде, а можно положить в холодильник и лакомиться им довольно долго. Мясо долго хранится и не теряет вкуса при правильной упаковке.

Ингредиенты: 1 килограмм говяжьей вырезки, 3 ветки мяты, зубчик чеснока, 2 столовые ложки оливкового масла, столовая ложка горчицы зернами, 10 горошин черного перца, половинка чайной ложки соли. На соус: половинка лимона, 2 яичных желтка, 6 веток мяты, 100 миллилитров оливкового масла, столовая ложка горчицы зернами.

Мясо промываем и просушиваем. Растираем в ступке перец с солью, смешиваем с парой столовых ложек оливкового масла, натираем этим составом мясо.

Разогреваем хорошо сковороду, обжариваем на ней говядину до появления румяной корочки. Вынимаем, оставляем «отдыхать» минут на пять или десять.

Зубчик чеснока пробиваем через пресс, смешиваем со столовой ложкой горчицы, натираем этим составом мясо. Далее кладем либо в глубокий противень, либо в утятницу, запекаем в заранее разогретой духовке на 220 градусах 10 минут. Далее понижаем температуру до 150 градусов, готовим еще минут 30-40.

Мясо готово, осталось сделать соус. Мяту нарезаем мелко, из половинки лимона выжимаем сок. Желтки соединяем с соком, ложкой горчицы, взбиваем венчиком, тонкой струйкой вливаем оливковое масло. В густой соус добавляем мяту, размешиваем.

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