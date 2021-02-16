Улетают со стола: Высоцкая поделилась рецептом нежных печеночных оладушек

Они готовятся из простых продуктов и не ударят по карману.

Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!» рассказала, как приготовить нежные печеночные оладушки из обычного набора продуктов.

Ингредиенты: 300 граммов куриной печени, яйцо, половинка чайной ложки соли, четверть чайной ложки черного перца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, зубчик чеснока, зелень по вкусу, 1 грамм разрыхлителя, столовая ложка воды.

Все продукты загружаем в чашу блендера, чеснок пропускаем через пресс, зелень мелко рубим. Измельчаем до однородного состояния, должна получится масса вроде жидкой сметаны.

Обжариваем на раскаленной сковороде с растительным маслом с двух сторон, в конце накрываем крышкой и тушим примерно минуту, влив ложку воды.

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