Что можно необычное приготовить на праздничный стол в День защитника Отечества

Танки к чаю

Все просто: пряники — как на Рождество, только в виде танков. Где взять формочки? Не поверите, они есть в продаже. В крайнем случае можно вырезать примерный силуэт танка из картона, приложить к тесту и вырезать кончиком ножа. Вся фишка, конечно, в «тематической» глазури.

НАДО (на 900 г пряников): Тесто: 3 стакана муки · 3/4 стакана меда · 1 яйцо · 2 ст. ложки сметаны · 2 ст. ложки водки · 2 ст. ложки коньяка или рома · пряности (например, по 1/2 ч. ложки корицы, мускатного ореха, кардамона и имбиря) · 1/4 стакана воды. Для глазури: 1/2 стакана воды · 1 стакан сахара ·

1 белок · пищевые красители (можно купить полуфабрикат глазури, который разводят водой).

ГОТОВИМ:

1. Разводим мед в воде, чуть-чуть подогрев на плите в сотейнике.

2. Переливаем в миску, добавляем половину муки, пряности и тщательно вымешиваем. Остужаем до комнатной температуры.

3. Добавляем яйцо, сметану, алкоголь, оставшуюся муку, очень тщательно вымешиваем. Тесто должно получиться мягким (но не чересчур) и эластичным. При необходимости добавьте муки.

4.Раскатываем тесто в пласт толщиной 5 мм, вырезаем печенья.

5. Выпекаем 15 — 20 минут при температуре 160 °С.

6. Глазурь: сахар смешиваем с водой, ставим на огонь, доводим до кипения. Варим на слабом огне 10 минут, помешивая.

7. Белок взбиваем, постепенно вводя в него сироп. Порции глазури окрашиваем красителем.

8. Нанесите контуры шприцем или конусом, дайте подсохнуть и заполните их.

Рулька в пиве по-немецки

Это не просто, а очень просто!

НАДО (на 2 порции): 1 свиная рулька · 2 л темного пива ·

1 луковица · головка чеснока · 2 ст. ложки соли · специи (перец черный горошком, гвоздика, лавровый лист, тмин, орегано) · 2 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1. Рульку моем, сушим. Делаем в ней проколы ножом, натираем солью.

2. Кладем в кастрюлю специи и 3 зубчика раздавленного ножом чеснока, выкладываем рульку, луковицу целиком и заливаем пивом комнатной температуры.

3. Ставим на огонь, доводим до кипения, варим 2 часа, удаляя пенку.

4. Остатки чеснока давим, смешиваем с маслом. Рульку извлекаем из пива и натираем чесночным маслом.

5. Ставим рульку в холодную духовку, включаем нагрев на 180 °С и запекаем полчаса, время от времени поливая пивным бульоном.

6. Затем прибавляем огонь до 220 °С и запекаем еще 5 — 10 минут до образования корочки.

На гарнир традиционно подают тушеную квашеную капусту, картофель в любом виде.

Рулетики из куриных бедрышек с курагой

НАДО (на 4 порции): 4 филе бедра · 80 г моцареллы · 12 шт. кураги · небольшой пучок свежего шпината · масло для жарки. Маринад: 1 ч. ложка тимьяна · 6 зубчиков чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 2 ст. ложки лимонного сока · пара щепоток красного перца · соль-перец.

ГОТОВИМ:

1. Филе бедра разворачиваем и слегка отбиваем.

2. Делаем маринад и смазываем мясо, оставляем на 1 час.

3. Курагу, шпинат, моцареллу мелко нарезаем.

4. Начинку кладем на филе, сворачиваем рулетик. Скрепляем зубочисткой или обвязываем кулинарной нитью.

5. Обжариваем рулетики на сковороде до румяности.

6. Переносим сковороду в разогретую до 180 °С духовку и запекаем 20 минут.

7. Даем отдохнуть 10 минут, удаляем зубочистки, нить и подаем как горячее блюдо. Либо охлаждаем, нарезаем на слайсы и подаем как закуску.

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