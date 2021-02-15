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«Деликатес из картошки»: как приготовить аппетитную запеканку с сырной корочкой, рассказала Высоцкая

Французы называют это простое деревенское блюдо красивым словом гратен.

«Деликатес из картошки»: как приготовить аппетитную запеканку с сырной корочкой, рассказала Высоцкая
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

«Сегодня я приготовлю деликатес из картошки!» — заинтриговала на кулинарном шоу НТВ «Едим дома» Юлия Высоцкая. Оказалось, что актриса решила поделиться рецептом французского гратена. У нас это звучное блюдо в деревенском стиле обычно зовут просто – запеканка.

Ингредиенты: 5 картофелин, 100 граммов сыра бри, 60 граммов твердого сыра, 60 граммов сливочного масла, 150 миллилитров сливок, полторы столовые ложки масла оливкового, щепотка соли.

Гратен.
Гратен. Кадр из шоу НТВ «Едим дома»

Картошку нарезать тонкими слайсами, бросить в кастрюлю с водой, как закипит отварить минуты две. В сотейнике растопить сливочное масло, смешать с оливковым. Твердый сыр крупно натереть, а бри нарезать продолговатыми кусочками. В масло влить сливки, высыпать твердый сыр, посолить, размешать.

Взять кулинарную форму, хорошо смазать маслом, выложить половину картошки, покрыть смесью из сливок, масла и сыра (половину). Потом сформировать второй картофельный слой и еще раз разложить по нему сырно-масляную смесь. Сделать слой из сыра бри.

В заранее разогретую духовку (180 градусов) поставить форму, выпекать минут 40-50 до румяной корочки.

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