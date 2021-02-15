«Деликатес из картошки»: как приготовить аппетитную запеканку с сырной корочкой, рассказала Высоцкая

«Сегодня я приготовлю деликатес из картошки!» — заинтриговала на кулинарном шоу НТВ «Едим дома» Юлия Высоцкая. Оказалось, что актриса решила поделиться рецептом французского гратена. У нас это звучное блюдо в деревенском стиле обычно зовут просто – запеканка.

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Ингредиенты: 5 картофелин, 100 граммов сыра бри, 60 граммов твердого сыра, 60 граммов сливочного масла, 150 миллилитров сливок, полторы столовые ложки масла оливкового, щепотка соли.

Картошку нарезать тонкими слайсами, бросить в кастрюлю с водой, как закипит отварить минуты две. В сотейнике растопить сливочное масло, смешать с оливковым. Твердый сыр крупно натереть, а бри нарезать продолговатыми кусочками. В масло влить сливки, высыпать твердый сыр, посолить, размешать.

Взять кулинарную форму, хорошо смазать маслом, выложить половину картошки, покрыть смесью из сливок, масла и сыра (половину). Потом сформировать второй картофельный слой и еще раз разложить по нему сырно-масляную смесь. Сделать слой из сыра бри.

В заранее разогретую духовку (180 градусов) поставить форму, выпекать минут 40-50 до румяной корочки.

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