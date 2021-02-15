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Радость нового вкуса: Высоцкая рассказала, как делает сметанно-горчичную заправку для капустного салата

В закуску звезда отправляет яблоки, морковь и изюм.

Радость нового вкуса: Высоцкая рассказала, как делает сметанно-горчичную заправку для капустного салата
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая предложила на шоу «Едим дома» (НТВ) всем знакомый салат с капустой подать несколько иначе, наделив его целым букетом вкусовых ощущений. В основном он появляется за счет ароматной заправки, в которой сочетается сметана, горчица, оливковое масло и уксус.

«Замечательный салатик!» — утверждает актриса.

Ингредиенты: четверть кочана капусты, морковка, яблоко, горсть изюма, щепотка сушеного тимьяна. На заправку: 2 столовые ложки сметаны 20%, столовая ложка горчицы зернами, столовая ложка яблочного уксуса, щепотка свежемолотого перца, щепотка морской соли.

Капустный салат.
Капустный салат. Кадр из шоу «Едим дома»/ НТВ

Капусту тонко нашинковать, морковку и яблоко натереть на крупной терке, бросить в эту же чашу изюм и тимьян. Для соуса соединить все необходимые ингредиенты, хорошенько размешать. Заправить овощи, перемешать, оставить ненадолго пропитаться.

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