Без муки: Высоцкая поделилась рецептом золотисто-румяных маффинов на овсянке

В их состав включаются любые ягоды, даже замороженные.

Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!» поделилась рецептом аппетитных румяных маффинов без муки. Ягода, включенная в их состав, дарит приятную кислинку десерту.

Ингредиенты: яйцо, 80 граммов сахарного песка, 70 граммов овсяных хлопьев, 2 столовые ложки манки, 90 граммов муки, 120 миллилитров молока, 90 граммов сметаны, 1 ½ чайной ложки разрыхлителя, 100 граммов любых ягод, корица и ванилин по вкусу.

Соединяем овсянку, манку, молоко комнатной температуры, сметану (желательно нежирную), вбиваем яйцо. Перемешиваем до однородной массы, оставляем на 15 минут, чтобы крупа пропиталась влагой и набухла.

Муку просеиваем с разрыхлителем, всыпаем сахарный песок, ванилин и щепотку соли.

Смешиваем влажный и сухой составы, добавляем ягоды. Если идет в ход заморозка, то размораживать не надо. Ванилин и корицу включаем по вкусу.

Раскладываем состав по формочкам почти до верха, поскольку тесто поднимается при выпечке немного.

Выпекаем примерно 25 минут на 180 градусах, но следим за готовностью. Может уйти времени чуть больше или меньше. Готовые маффины остужаем вначале в форме (минут 10), затем полностью на решетке.

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