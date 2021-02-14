«Аромат космический!»: Высоцкая рассказала, как жарит кальмаров в чесночно-масляном маринаде

Готовится блюдо очень просто, а улетает со стола моментально.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» канала НТВ поделилась рецептом аппетитных кальмаров, которые она сначала маринует в чесночно-масляном соусе, а потом жарит на сковороде гриль. «Аромат космический!» — говорит она. Актриса уверена, что блюдо украсит праздничный стол и подойдет для романтического ужина, при этом оно готовится очень просто.

Ингредиенты: 1 кг кальмаров, половинка лимона. Для маринада: 1 перец чили или чайная ложка паприки, 2 зубчика чеснока, 10 веточек тимьяна, 5 столовых ложек оливкового масла, соль.

Кальмаров почистить, промыть просушить салфеткой. Перец и чеснок мелко нарубить. Соединить все ингредиенты для маринада, погрузить в него кальмаров и оставить минимум на 30 минут.

Сделать на тушках острым ножом надрезы в виде клетки. Поджарить на разогретой сковороде-гриль с двух сторон до готовности. Готовые кальмары полить соком лимона и подать к столу.

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