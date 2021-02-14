Для любимого: нежные панкейки-сердечки со взбитыми сливками по рецепту Высоцкой

В основе выпечки – ряженка, которая наделяет ее приятным ароматом.

Юлия Высоцкая на своей интернет-площадке «Едим дома!» предложила сделать сюрприз своей второй половинке и порадовать нежными пакейками на основе ряженки. Из них при помощи формы можно вырезать сердечки, а промазав взбитыми сливками, даже уложить в небольшой тортик.

Ингредиенты: ряженка — 220 мл (полпачки), яйца куриные — 1 шт., пшеничная мука — 1 стакан, сода — ½ ч. л., разрыхлитель — 1 щепотка, растительное масло — 4 ст. л., сахар — 3 ст. л.

Яйцо желательно достать из холодильника заранее. Ряженку подогреть немного, чтобы она стала теплой. Вбить яйцо, добавить сахар и подсолнечное масло, перемешать.

Муку соединить с содой и разрыхлителем. Все смешать, получается тесто, как на оладьи.

Сковороду с антипригарным покрытием не накалять слишком сильно, масло не использовать, пожарить с двух сторон до появления пузырьков в виде обычных панкейков или оладушек.

Пока панкейки не остыли, вырезать формочкой сердечки. Должно получиться 10–12 штук.

Если есть желание сформировать из них тортик, то около 5 минут взбить 33%-ные сливки с сахаром (на полкружки – столовую ложку песка), промазать ими каждый слой, украсить ягодами, фруктами, топингом, мятой.

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