Ароматный и красивый: Высоцкая поделилась рецептом вкусного салата с черри, беконом и сухариками

Закуска может стать украшением праздничного стола или романтического ужина.

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Завтрак с Юлией Высоцкой» поделилась рецептом аппетитного и ароматного салата с черри и сухариками. Бекон – изюминка закуски. «От него она поет и пляшет», — заметила звезда.

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Ингредиенты: томаты черри на ветках — 300 граммов, салат романо — 2 кочана, бекон — 70 граммов, хлеб белый — 3 кусочка, шалфей свежий – ветка, оливковое масло — 1 столовая ложка, перец черный – щепотка, соль. На заправку: лимон – половинка, шалфей – 2 листочка, оливковое масло — 2 столовые ложки, горчица — 1 чайная ложка, щепотка перца и соли.

Нарезанный тонко бекон поджарить на масле. В конце добавить листочки шалфея, достать из сковороды, промокнуть салфеткой.

Черри прямо на ветках обжарить в том же масле с двух сторон, вытащить на салфетку. Нарезать белый хлеб на кубики, поджарить до румяной корочки и хруста на том же масле.

Для заправки салата горчицу смешать с оливковым маслом, выжатым лимонным соком, измельченным шалфеем, солью, перцем.

Взять плоскую тарелку, разложить по ней нарезанный салат романо, полить заправкой. Разложить бекон, черри и сухарики. Полить остатками соуса.

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