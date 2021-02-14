Оливки обжарить с томатом и завернуть: готовим аппетитные рулетики от Высоцкой из куриной грудки

Юлия Высоцкая на своем шоу «Едим дома» (НТВ) рассказала, как готовит вкусные куриные рулетики с оливковой начинкой. Она заметила, что в блюде можно использовать индейку или телятину. Вместо тимьяна брать прованские травы, вместо грушевой водки – бренди или ром, а вяленые томаты заменить на запеченный болгарский перец. Также, при желании можно добавить сыр в начинку.

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Ингредиенты: 3 филе куриных грудок, 3 ветки шалфея свежего, 70 миллилитров белого сухого вина, столовая ложка оливкового масла, столько же сливочного, столовая ложка грушевой водки (алкоголь в процессе приготовления выпаривается), чайная ложка кленового сиропа, ¼ чайной ложки перца, соль. На начинку: 2 горсти оливок без косточек, 8 томатов вяленых в масле, половинка лимона, зубчик чеснока, 3 ветки тимьяна, 2 ложки столовые оливкового масла, щепотка черного перца, соль.

Приготовим начинку: оливки и томаты соединяем с тимьяном и рубленым чесноком, солим, перчим, добавляем пару ложек оливкового масла, столовую ложку лимонного сока, взбиваем в блендере.

Грудки разрезаем вдоль на 2-3 части, чуть отбиваем, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом. Кладем начинку, сворачиваем в рулет, солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом, скрепляем зубочисткой.

Обжариваем на смеси оливкового и сливочного масел до румяной корочки, в конце добавляем лист шалфея. Добавляем вино, выпариваем немного алкоголь, накрываем крышкой и томим минут 20. Потом опять убираем крышку и делаем огонь максимальным, как только жидкость уйдет, снимаем с плиты, перекладываем в тарелку.

В ту же сковороду вливаем грушевую водку, кленовый сироп, все перемешиваем и слегка прогреваем на сильном огне, затем через сито поливаем соусом рулетики.

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