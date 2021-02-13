«Летучий случай»: Лена Летучая приготовила гречневую лапшу по-азиатски

Экс-ведущая «Ревизорро» Лена Летучая создала отдельную рубрику про еду в своем микроблоге. Недавно знаменитость добавила туда свежее видео с новым рецептом.

Летучая предложила своим поклонникам приготовить блюдо азиатской кухни. Для своего позднего завтрака Елена выбрала пасту из гречневой лапши с овощами.

«Летучий Случай! Утро я люблю начинать с готовки, поскольку спать в выходной мы любим! Сегодня гречневая лапша соба по-азиатски! Завтрак и обед одновременно!», — объяснила знаменитость.

Для того, чтобы приготовить собу, как у Лены Летучей, нужно взять болгарский перец и нарезать его соломкой, а затем отправить на разогретую сковороду. Но вначале стоит поджарить перец чили, чтобы он отдал свою остроту. А дальше добавляем болгарский и жарим все на оливковом масле на сильном огне.

«Соба варится буквально две-три минуты. И это, конечно, очень полезно», — отметила Летучая, когда варила лапшу.

Когда соба сварилась, Летучая выложила ее на сковороду и потушила в соевом соусе вместе с перцами. Кстати, туда же она добавила эдамаме — соевые бобы. При сервировке блюда Елена сверху еще посыпала кунжутом.

Отметим также, в следующий раз телеведущая расскажет, как приготовить гаспачо.

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