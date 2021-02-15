Любимому на 23-е февраля: салат с жареными баклажанами

На одну порцию у шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 98 рублей.

Ингредиенты:

Баклажан 1 шт. 200 г (8 р.)

Черри помидоры 3 шт. 150 г (27 р.)

Чили перец мини 1 шт. (1 р.)

Кетчуп 1 ст. ложки 20 г (2 р.)

Кукурузный крахмал 30 г (4 р.)

Растительное масло 520 мл (39 р.)

Лимон ½ шт. (7 р.)

Мёд 1 ст. ложка 30 г (5 р.)

Кинза 2 веточки 5 г (4 р.)

Кунжутные семечки 1 щепотка (1 р.)

Соль

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны на крупные кусочки.

Добавляем кетчуп, кукурузный крахмал и перемешиваем.

Отправляем баклажаны в кипящее масло, перемешивая шумовкой, на 2 минуты. Затем обжаренные овощи перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.

Заправка: выжимаем сок ½ лимона, добавляем мед, мелко режем чили, наливаем 20 мл растительного масла и тщательно перемешиваем.

Помидоры черри разрезаем на 4 дольки и перекладываем в салатник.

Туда же кладем баклажаны, рвем руками кинзу, поливаем 4 ст. ложками заправки и солим.

Приятного аппетита!

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