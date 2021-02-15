Любимому на 23-е февраля: салат с жареными баклажанами

Ингредиенты:
- Баклажан 1 шт. 200 г (8 р.)
- Черри помидоры 3 шт. 150 г (27 р.)
- Чили перец мини 1 шт. (1 р.)
- Кетчуп 1 ст. ложки 20 г (2 р.)
- Кукурузный крахмал 30 г (4 р.)
- Растительное масло 520 мл (39 р.)
- Лимон ½ шт. (7 р.)
- Мёд 1 ст. ложка 30 г (5 р.)
- Кинза 2 веточки 5 г (4 р.)
- Кунжутные семечки 1 щепотка (1 р.)
- Соль
Итого: 1 порция = 98 р.
Приготовление:
Нарезаем баклажаны на крупные кусочки.
Добавляем кетчуп, кукурузный крахмал и перемешиваем.
Отправляем баклажаны в кипящее масло, перемешивая шумовкой, на 2 минуты. Затем обжаренные овощи перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.
Заправка: выжимаем сок ½ лимона, добавляем мед, мелко режем чили, наливаем 20 мл растительного масла и тщательно перемешиваем.
Помидоры черри разрезаем на 4 дольки и перекладываем в салатник.
Туда же кладем баклажаны, рвем руками кинзу, поливаем 4 ст. ложками заправки и солим.
Приятного аппетита!