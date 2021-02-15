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Любимому на 23-е февраля: салат с жареными баклажанами

На одну порцию у шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло 98 рублей.

Любимому на 23-е февраля: салат с жареными баклажанами
Салат с жареными баклажанами. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Баклажан 1 шт. 200 г (8 р.)
  • Черри помидоры 3 шт. 150 г (27 р.)
  • Чили перец мини 1 шт. (1 р.)
  • Кетчуп 1 ст. ложки 20 г (2 р.)
  • Кукурузный крахмал 30 г (4 р.)
  • Растительное масло 520 мл (39 р.)
  • Лимон ½ шт. (7 р.)
  • Мёд 1 ст. ложка 30 г (5 р.)
  • Кинза 2 веточки 5 г (4 р.)
  • Кунжутные семечки 1 щепотка (1 р.)
  • Соль

Итого: 1 порция = 98 р.

Приготовление:

Нарезаем баклажаны на крупные кусочки.

Фото: СТС

Добавляем кетчуп, кукурузный крахмал и перемешиваем.

Фото: СТС

Отправляем баклажаны в кипящее масло, перемешивая шумовкой, на 2 минуты. Затем обжаренные овощи перекладываем на тарелку с бумажной салфеткой.

Фото: СТС

Заправка: выжимаем сок ½ лимона, добавляем мед, мелко режем чили, наливаем 20 мл растительного масла и тщательно перемешиваем.

Фото: СТС

Помидоры черри разрезаем на 4 дольки и перекладываем в салатник.

Фото: СТС

Туда же кладем баклажаны, рвем руками кинзу, поливаем 4 ст. ложками заправки и солим.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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