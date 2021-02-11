Сыр кусочками тает внутри: готовим нежные тефтели с моцареллой по рецепту Высоцкой

Казалось бы, что нового можно придумать с тефтелями? Однако Юлии Высоцкой это сделать удалось. На своей кулинарной страничке «Едим дома!» она рассказала, как готовит это блюдо с кусочками моцареллы. Во время тушения сыр внутри слегка плавится, насыщая блюдо необычным вкусом и нежностью.

Ингредиенты: 500 граммов мясного фарша, 60 граммов моцареллы для пиццы, 2 зубчика чеснока, половинка столовой ложки орегано сушеного, яйцо, четверть стакана панировочных сухарей. Для соуса: 2 головки лука, 1 морковь, 1 перец сладкий, стакан воды, 200 граммов томатов в собственном соку, столовая ложка томатной пасты, чайная ложка сахара.

Мелко рубим чеснок, смешиваем с фаршем, яйцом, орегано и панировочными сухарями. Солим, перчим. Сыр нарезаем небольшими кусочками, отправляем в фарш, размешиваем, лепим тефтели. Обжариваем до золотистой корочки 5–7 минут со всех сторон.

Режем лук, натираем морковку, жарим на масле, добавляем нарезанные томаты, перец, минут 5-7 пассируем.

Кладем тефтели в соус, добавляем томатную пасту, сахар, воду, солим, перчим, тушим 20–25 минут до готовности.

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