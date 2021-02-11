Много шоколада: Высоцкая поделилась рецептом вкусного сырного чизкейка без выпечки

Юлия Высоцкая на своей кулинарной интернет-площадке «Едим дома!» поделилась рецептом шоколадного чизкейка на основе сливочного сыра, который не нужно выпекать. Текстура у него нежная, а вкус – насыщенный.

Ингредиенты на основу: 150 граммов шоколада черного горького 85%, 50 граммов сливочного масла, 200 граммов шоколада. На начинку: 200 граммов черного горького шоколада 85%, 100 граммов молочного шоколада, 500 граммов сливочного сыра, 400 миллилитров сливок 33–35%, 200 граммов сахарной пудры, 50 граммов какао-порошка. На ганаш (верхнее покрытие): 50 граммов шоколада черного горького 85%, 100 граммов молочного шоколада, 150 миллилитров сливок 20%.

Вначале нужно приготовить основу. Измельчить печенье в блендере очень мелко. Шоколад порубить, добавить сливочное масло и растопить в микроволновой печи на мощности 600 Вт, периодически помешивая. Влить шоколад к печенью, перемешать. Дно формы застелить пергаментом и выложить состав. Утрамбовать ложкой, потом стаканом с плоским дном, сформировать бока. Оставить в холодильнике минут на 30.

Затем необходимо приготовить начинку. Минут за 30 до начала приготовления нужно достать из холодильника сливочный сыр. Уже комнатной температуры размять его немного, добавить 100 граммов сахарной пудры и какао. Взболтать и влить 200 миллилитров холодных сливок, размешать до однородного состава.

Взболтать в комбайне отдельно 200 миллилитров холодных сливок, начать с минимальной скорости, закончить на максимальной. Минуту спустя добавить столовую ложку сахарной пудры, взбивать дальше на максимуме. Потихоньку всыпать сахарную пудру (100 граммов), работать до устойчивой массы (7-8 минут).

Шоколад наломать и растопить в микроволновке, влить в сырную массу, перемешать. Добавить взбитые сливки, размешать. Нужно все делать быстро, пока шоколад не затвердеет.

Переложить начинку на основу, разровнять и оставить в холодильнике на несколько часов.

Для ганаша мелко наломать шоколад, растопить, вылить на чизкейк и оставить в холодильнике не менее, чем на пару часов. Можно на всю ночь. Готовый пирог можно украсить ягодами.

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