Рецепты на День Святого Валентина: меренговый рулет с малиной

Ингредиенты:
Меренга:
- Яйца 5 шт. (30 р.)
Сахар 250 г (10 р.)
Ванильный сахар 8 г (4 р.)
- Кукурузный крахмал 15 г (2 р.)
Соль щепотка
Крем:
- Сахарная пудра 1 ст. ложка (10 р.)
Сливки 33 % 300 г (90 р.)
- Сливочный сыр 180 г (103 р.)
- Растительное масло 10 мл (1 р.)
- Малина свежая 80 г (160 р.)
Итого: 5 кусочков = 410 р., 1 кусочек = 82 р.
Приготовление
Меренга:
Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков.
К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером, постепенно добавляя сахар (250 г).
Далее засыпаем ванильный сахар и крахмал, и продолжать взбивать до высоких плотных пиков.
Совет от шефа: «Чтобы масса после запекания была более эластичная, нужно добавить крахмал».
Полученную массу перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И отправляем в духовку на 25 минут при температуре 160 градусов.
Крем:
Взбиваем холодные сливки миксером с венчиками. Туда же добавляем 1 ст. ложку сахарной пудры.
Далее кладем сливочный сыр и взбиваем до однородной консистенции.
Совет от шефа: «Крем не должен быть сладким, так как в меренге много сахара».
Крем накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник, чтобы он не потерял свою правильную консистенцию.
В это время вынимаем меренгу из духовки и остужаем. Потом перекладываем на нее крем, равномерно распределяя по поверхности.
Хаотично посыпаем сверху малиной по всей поверхности крема и заворачиваем рулет, начиная от более сухого края к более эластичному краю без крема.
Совет от шефа: «Ничего страшного, если меренга будет немного ломаться и трескаться».
Приятного аппетита!