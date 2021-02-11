Рецепты на День Святого Валентина: меренговый рулет с малиной

У шеф-повара канала СТС Александра Бельковича ушло на приготовление блюда 410 рублей.

Ингредиенты:

Меренга:

Яйца 5 шт. (30 р.)

Сахар 250 г (10 р.)

Ванильный сахар 8 г (4 р.)

Сахар 250 г (10 р.) Ванильный сахар 8 г (4 р.) Кукурузный крахмал 15 г (2 р.)

Соль щепотка

Крем:

Соль щепотка Сахарная пудра 1 ст. ложка (10 р.)

Сливки 33 % 300 г (90 р.)

Сливки 33 % 300 г (90 р.) Сливочный сыр 180 г (103 р.)

Растительное масло 10 мл (1 р.)

Малина свежая 80 г (160 р.)

Итого: 5 кусочков = 410 р., 1 кусочек = 82 р.

Приготовление

Меренга:

Разбиваем яйца и отделяем белки от желтков.

К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером, постепенно добавляя сахар (250 г).

Далее засыпаем ванильный сахар и крахмал, и продолжать взбивать до высоких плотных пиков.

Совет от шефа: «Чтобы масса после запекания была более эластичная, нужно добавить крахмал».

Полученную массу перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. И отправляем в духовку на 25 минут при температуре 160 градусов.

Крем:

Взбиваем холодные сливки миксером с венчиками. Туда же добавляем 1 ст. ложку сахарной пудры.

Далее кладем сливочный сыр и взбиваем до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Крем не должен быть сладким, так как в меренге много сахара».

Крем накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник, чтобы он не потерял свою правильную консистенцию.

В это время вынимаем меренгу из духовки и остужаем. Потом перекладываем на нее крем, равномерно распределяя по поверхности.

Хаотично посыпаем сверху малиной по всей поверхности крема и заворачиваем рулет, начиная от более сухого края к более эластичному краю без крема.

Совет от шефа: «Ничего страшного, если меренга будет немного ломаться и трескаться».

Приятного аппетита!

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