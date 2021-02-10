Румяные и сочные: Высоцкая рассказала, как вкусно запечь куриные бедра в сливочно-винном соусе

Юлия Высоцкая на шоу «Сладкое-соленое» поделилась рецептом аппетитных куриных бедрышек в сливочно-винном соусе.

Актриса использовала в приготовлении тархун и петрушку, но заметила, что их можно заменить на любую другу зелень. Укроп, кинза и мята будут в блюде тоже уместны.

«Для пикантности можно добавить немного перца чили, а для аромата — пряности, например, кориандр, тмин или зиру. Накрывать курицу во время запекания крышкой или фольгой не стоит — соус обязательно должен увариться!» — сказала ведущая.

Ингредиенты: 3 куриных бедра, 1 красная луковица, 2 зубчика чеснока, пучок петрушки, 3 стебля лука зеленого, треть пучка тархуна, 600 миллилитров белого сухого вина (алкоголь выпаривается при готовке), 300 миллилитров жирных сливок, 1 столовая ложка сливочного масла, четверть чайной ложки черного молотого перца, соль.

Лук нарезаем полукольцами, чеснок – тонкими слайсами. В глубокой сковороде разогреваем растительное и сливочное масло, обжариваем лук и чеснок пока не станут прозрачными. Кладем бедра сюда же кожей вниз, солим, перчим, жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Далее берем кулинарную форму, кладем бедра туда, поливаем маслом с луком и чесноком, в котором они обжаривались. Солим, перчим, посыпаем нарубленной зеленью, поливаем вином и сливками. Ставим в заранее разогретую духовку (180 градусов) и готовим 1 час.

Готовую курочку посыпаем зеленью и подаем горячей к столу. Мясо получается ароматным и очень сочным.

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