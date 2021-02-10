Как быстро дома приготовить недорогую пиццу с кабачками

Надо:
Для теста (на две пиццы):
- Мука 400 г – 28 рублей
Дрожжи сухие быстродействующие 5 г – 4 рубля
Сахар 7 г (0,5 ч. л.)
Соль 5 г
Вода 200 мл
Для начинки (на две пиццы):
- Помидоры 2 шт. – 12 рублей
Сахар 100 г – 4 рубля
Кайенский перец молотый 5 г – 3 рубля
Лимон 50 г – 6 рублей
Кабачок 150 г – 9 рублей
Мука 50 г – 2 рубля
Манная крупа 50 г – 3 рубля
Сыр адыгейский 70 г – 42 рубля
Сыр копчёный колбасный 70 г – 7 рублей
Масло оливковое экстра вёрджен 30 мл – 31 рубль
Итого: 151 рубль.
Приготовление:
Тесто:
На стол высыпаем муку и смешиваем с дрожжами, сахаром, солью.
В центре делаем лунку и постепенно вливаем воду, замешивая тесто руками.
Накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30-40 минут.
После разделяем пополам и скатываем 2 шарика.
Снова накрываем полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.
Начинка:
Для приготовления томатного варенья помидоры нужно очистить от кожуры.
Совет от шефа:
Чтобы легко очистить томаты, сделайте на шкурках небольшие и неглубокие надрезы крест-накрест. Опустите овощи в кипящую воду и с помощью шумовки достаньте их через 1 минуту. Сразу же переложите помидоры в миску с ледяной водой. Выдержать ещё минуту. Достаньте томаты и снимите кожицу, поддевая её ножом в местах надрезов.
Отправляем на сковороду помидоры, посыпаем сахаром, кайенским перцем и выжимаем сок половинки лимона. Готовим полученную смесь на медленном огне 5-7 минут.
Кабачок нарезаем соломкой.
Смешиваем муку и манку. Присыпаем смесью стол и выкладываем тесто.
Руками разминаем шарики теста в плоские круги. Выкладываем основы для пиццы на противни, ничем их не смазывая.
Крошим на тесто адыгейский сыр.
Сверху кладем заготовленные помидоры и кабачки.
Трем на крупной терке колбасный копченый сыр и посыпать пиццы.
отправляем пиццы в разогретую до максимальной температуры духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!