Как быстро дома приготовить недорогую пиццу с кабачками

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло на пиццу 151 рубль.

Надо:

Для теста (на две пиццы):

Мука 400 г – 28 рублей

Дрожжи сухие быстродействующие 5 г – 4 рубля

Сахар 7 г (0,5 ч. л.)

Соль 5 г

Вода 200 мл

Для начинки (на две пиццы):

Помидоры 2 шт. – 12 рублей

Сахар 100 г – 4 рубля

Кайенский перец молотый 5 г – 3 рубля

Лимон 50 г – 6 рублей

Кабачок 150 г – 9 рублей

Мука 50 г – 2 рубля

Манная крупа 50 г – 3 рубля

Сыр адыгейский 70 г – 42 рубля

Сыр копчёный колбасный 70 г – 7 рублей

Масло оливковое экстра вёрджен 30 мл – 31 рубль

Итого: 151 рубль.

Приготовление:

Тесто:

На стол высыпаем муку и смешиваем с дрожжами, сахаром, солью.

В центре делаем лунку и постепенно вливаем воду, замешивая тесто руками.

Накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30-40 минут.

После разделяем пополам и скатываем 2 шарика.

Снова накрываем полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Начинка:

Для приготовления томатного варенья помидоры нужно очистить от кожуры.

Совет от шефа:

Чтобы легко очистить томаты, сделайте на шкурках небольшие и неглубокие надрезы крест-накрест. Опустите овощи в кипящую воду и с помощью шумовки достаньте их через 1 минуту. Сразу же переложите помидоры в миску с ледяной водой. Выдержать ещё минуту. Достаньте томаты и снимите кожицу, поддевая её ножом в местах надрезов.

Отправляем на сковороду помидоры, посыпаем сахаром, кайенским перцем и выжимаем сок половинки лимона. Готовим полученную смесь на медленном огне 5-7 минут.

Кабачок нарезаем соломкой.

Смешиваем муку и манку. Присыпаем смесью стол и выкладываем тесто.

Руками разминаем шарики теста в плоские круги. Выкладываем основы для пиццы на противни, ничем их не смазывая.

Крошим на тесто адыгейский сыр.

Сверху кладем заготовленные помидоры и кабачки.

Трем на крупной терке колбасный копченый сыр и посыпать пиццы.

отправляем пиццы в разогретую до максимальной температуры духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!

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