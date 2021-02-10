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Как быстро дома приготовить недорогую пиццу с кабачками

У главного шеф-повара СТС Александра Бельковича ушло на пиццу 151 рубль.

Как быстро дома приготовить недорогую пиццу с кабачками
Пицца с кабачками и томатным вареньем. Фото: СТС

Надо:

Для теста (на две пиццы):

  • Мука 400 г – 28 рублей
    Дрожжи сухие быстродействующие 5 г – 4 рубля
    Сахар 7 г (0,5 ч. л.)
    Соль 5 г
    Вода 200 мл

Для начинки (на две пиццы):

  • Помидоры 2 шт. – 12 рублей
    Сахар 100 г – 4 рубля
    Кайенский перец молотый 5 г – 3 рубля
    Лимон 50 г – 6 рублей
    Кабачок 150 г – 9 рублей
    Мука 50 г – 2 рубля
    Манная крупа 50 г – 3 рубля
    Сыр адыгейский 70 г – 42 рубля
    Сыр копчёный колбасный 70 г – 7 рублей
    Масло оливковое экстра вёрджен 30 мл – 31 рубль

Итого: 151 рубль.

Приготовление:

Тесто:

На стол высыпаем муку и смешиваем с дрожжами, сахаром, солью.

Александр Белькович. Фото: СТС

В центре делаем лунку и постепенно вливаем воду, замешивая тесто руками.

Фото: СТС

Накрываем тесто полотенцем или пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30-40 минут.

После разделяем пополам и скатываем 2 шарика.

Фото: СТС

Снова накрываем полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте на 1 час.

Начинка:

Для приготовления томатного варенья помидоры нужно очистить от кожуры.

Фото: СТС

Совет от шефа:

Чтобы легко очистить томаты, сделайте на шкурках небольшие и неглубокие надрезы крест-накрест. Опустите овощи в кипящую воду и с помощью шумовки достаньте их через 1 минуту. Сразу же переложите помидоры в миску с ледяной водой. Выдержать ещё минуту. Достаньте томаты и снимите кожицу, поддевая её ножом в местах надрезов.

Отправляем на сковороду помидоры, посыпаем сахаром, кайенским перцем и выжимаем сок половинки лимона. Готовим полученную смесь на медленном огне 5-7 минут.

Фото: СТС

Кабачок нарезаем соломкой.

Смешиваем муку и манку. Присыпаем смесью стол и выкладываем тесто.

Руками разминаем шарики теста в плоские круги. Выкладываем основы для пиццы на противни, ничем их не смазывая.

Крошим на тесто адыгейский сыр.

Фото: СТС

Сверху кладем заготовленные помидоры и кабачки.

Трем на крупной терке колбасный копченый сыр и посыпать пиццы.

отправляем пиццы в разогретую до максимальной температуры духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!

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