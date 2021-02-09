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«Очень вкусно!»: Ивлев рассказал, как быстро сделать круассаны из покупного теста

Минимум ингредиентов – и отличная горячая выпечка на столе!

«Очень вкусно!»: Ивлев рассказал, как быстро сделать круассаны из покупного теста
Константин Ивлев. Кадр из шоу "Ивлев шеф"

Телеповар Константин Ивлев рассказал своим подписчикам на YouTube-канале «Ивлев шеф», как быстро, просто и вкусно приготовить круассаны из магазинного слоеного теста. Самый главный секрет их аппетитного аромата – это большое количество сливочного масла.

Ингредиенты: 400 граммов слоеного дрожжевого или бездрожжевого теста, 500 граммов муки, 100 граммов мармелада, 80 граммов шоколада, 100 граммов сливочного масла.

Ведущий шоу «На ножах» нарезал на кусочки мармелад, наломал шоколад. Разморозил тесто (давать ему «подходить» не нужно), нарезал его на треугольники, не раскатывая. На основание каждого треугольника положил кусочек мармелада и скрутил рулетом. Точно так же поступил с кусочками шоколада, чтобы получилось ассорти.

Константин Ивлев.
Константин Ивлев. Кадр из шоу «Ивлев шеф»

Затем Константин взял растопленное сливочное масло и обильно смочил им каждый круассан. Выпекал 15-20 минут на 200 градусах, застелив противень пергаментом. Готовую выпечку вновь пропитал маслом и дал немного «отдохнуть».

Константин Ивлев.
Константин Ивлев. Кадр из шоу «Ивлев шеф»

«Признаюсь честно, очень вкусно!» — сказал Ивлев, попробовав свои экспресс-круассаны.

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