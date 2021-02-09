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«Вкус почти копченый»: Высоцкая рассказала, как маринует свинину в кофе перед жаркой

Мясо, приготовленное таким способом, получается румяным и мягким.

«Вкус почти копченый»: Высоцкая рассказала, как маринует свинину в кофе перед жаркой
Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая на шоу НТВ «Едим дома» описала необычный способ приготовления свинины. Она вымачивает ее в кофе, благодаря чему мясо становится мягким, ярким и необычным.

«Вкус у замаринованной таким образом свинины получается почти копченый, это очень вкусно. Мясо в маринаде можно оставить на ночь в холодильнике», — заметила актриса.

Высоцкая рассказала, как маринует свинину в кофе перед жаркой
Высоцкая рассказала, как маринует свинину в кофе перед жаркой. Кадр из шоу «Едим дома»/ НТВ

Ингредиенты: 4 кусочка свинины на косточке, 6 столовых ложек молотого кофе, 3 столовые ложки меда, 2 столовые ложки сливочного масла, соль.

Варим один литр кофе, полностью остужаем. Добавляем мед и соль, размешиваем. Погружаем в маринад мясо и оставляем минимум на два часа, достаем, промакаем салфеткой. Жарим на сливочном масле с обеих сторон до готовности. Подаем к столу с картофелем, рисом или гречкой на гарнир.

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