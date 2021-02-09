Нежный вкус и тающее тесто: Высоцкая поделилась рецептом яблочного пирога со сливочным кремом

Юлия Высоцкая в своем проекте «Едим дома!» обнародовала рецепт яблочного пирога со сливочным кремом. Он имеет тонкую бисквитную текстуру, которая просто тает во рту, крем на основе сливок делает десерт особенно вкусным.

Ингредиенты: 180 граммов муки, 2 яблока, 2 горсти изюма, 130 граммов сахарного песка, 2 яйца, 2 белка, половинка лимона, 130 миллилитров растительного масла, столовая ложка ванильного сахара, чайная ложка соды, чайная ложка разрыхлителя с шафраном, половинка чайной ложки корицы молотой, щепотка соли. На крем: 150 граммов сливочного масла, 120 граммов сливочного сыра, 80 граммов сахара, 50 миллилитров кленового сиропа (или другого).

Духовку заранее разогреваем до 170 градусов в режиме «горячий воздух» или до 190 градусов в режиме «верхний и нижний жар». Изюм заливаем кипятком и даем постоять, когда размякнет, воду сливаем, промакаем салфеткой.

Муку смешиваем с содой и разрыхлителем. Соединяем 130 граммов сахара и 2 яйца, взбиваем быстро в комбайне. Далее понижаем скорость и добавляем 120 мл растительного масла, ванильный сахар, корицу, соль, половину муки с разрыхлителем и содой.

Из половинки лимона выжимаем сок. Яблоки очищаем от кожуры и сбрызгиваем лимонным соком, затем нарезаем небольшими кубиками, тоже отправляем в чашу комбайна. Всыпаем оставшуюся муку, немного вымешиваем, кладем изюм. Размешиваем просто лопаткой или ложкой.

Выстилаем пергаментом форму для выпечки, покрываем растительным маслом, выкладываем тесто. Выпекаем 50-60 минут.

Готовим крем: смешиваем указанные ингредиенты и на небольшой скорости взбиваем в комбайне.

Пирог достаем из духовки, остужаем и пропитываем сливочным кремом.

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