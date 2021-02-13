Профитроли с заварным кремом и другие интересные рецепты десертов

Те самые булочки синнабон
НАДО (на 12 булочек): Для теста: 60 г сливочного масла · 100 мл молока · 60 г сахара + 1 ч. ложка сухих дрожжей · 2 яйца · 570 г муки · 100 мл теплой воды. Для начинки: 150 г коричневого сахара · 30 г какао · 2 ст. ложки корицы · 1 ст. ложка сухого имбиря · 60 г сливочного масла. Для крема:
100 г сливочного сыра · 200 г сахарной пудры · 1 ст. ложка сливок или молока.
ГОТОВИМ:
- Делаем тесто: растапливаем масло, добавляем молоко, соль и 1 ч. ложку сахара.
- В другой миске смешиваем теплую воду, дрожжи, сахар, оставляем на 10 минут.
- Смешиваем содержимое двух мисок. Добавляем 2 яйца, перемешиваем.
- Понемногу вводим просеянную муку — перемешиваем сначала миксером, а потом просто руками. Домешиваем тесто уже на столе — оно получается гладкое и эластичное. Кладем тесто обратно в миску, накрываем полотенцем и убираем в тепло на полчаса.
- Беремся за начинку: масло растапливаем, в отдельной миске смешиваем сухие ингредиенты.
- Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной около 5 — 6 мм.
- Смазываем тесто маслом при помощи кисточки и посыпаем сухой смесью.
- Сворачиваем тесто в рулет так, чтобы слои плотно прилегали друг к другу.
- Очень острым ножом нарезаем рулет фрагментами по 5 см шириной.
- Форму застилаем пергаментом, выкладываем будущие булочки на расстоянии 1 см друг от друга. Накрываем булочки полотенцем и оставляем для расстойки на 30 минут.
- Далее выпекаем 20 — 30 минут при температуре 130 °С.
- Крем: смешиваем сливочный сыр, пудру и ложку сливок, взбиваем блендером. Готовым кремом смазываем готовые булочки прямо в форме.
Бисквитный рулет с мандаринами
НАДО (на 6 порций): 4 мандарина (или 3 некрупных апельсина) · 80 г муки · 80 г сахара · 3 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 200 г сметаны · 200 г творога · 50 г сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
- Духовку разогреваем до 180 °С.
- Яйца хорошенько взбиваем с сахаром и солью.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Тесто получается как сметана.
- На противень выкладываем лист пергамента или силиконовый коврик для выпечки и выливаем тесто в виде прямоугольника. Длинная сторона должна примерно соответствовать ширине выложенных в ряд очищенных мандаринов. Выпекаем 12 — 15 минут.
- Переворачиваем готовый бисквитный корж на лист пергамента и даем остыть.
- Творог взбиваем со сметаной и сахарной пудрой.
- Мандарины чистим.
- Бисквитный корж кладем рыхлой стороной вверх, смазываем сметанным кремом.
- Выкладываем мандарины на край смазанного коржа и сворачиваем в рулет, подтягивая пергамент.
- Поверх пергамента дополнительно заворачиваем рулет в пленку и убираем в холодильник на 2 часа.
- Разворачиваем рулет, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем острым ножом и подаем.
Профитроли с заварным кремом
НАДО (на 6 — 8 порций): Для теста: 1 стакан воды · 100 г сливочного масла · 1 стакан муки · щепотка соли · 4 яйца. Для крема: 2 желтка · 1 стакан молока · 1/2 стакана сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 1 ст. ложка муки. Для декора: 50 г сахарной пудры.
ГОТОВИМ:
- Стакан воды выливаем в сотейник и ставим на огонь.
- Масло растапливаем в микроволновке, выливаем в воду, добавляем соль, доводим до кипения. Постепенно вводим просеянную муку, постоянно помешивая. Выдерживаем 2 минуты на слабом огне и остужаем.
- Яйца слегка взбиваем и постепенно вводим в тесто, перемешивая до однородности.
- Противень застилаем пергаментом. Тесто помещаем в кулинарный мешок (или в обычный пакетик, срезав кончик) и выдавливаем на противень небольшими порциями на расстоянии друг от друга.
- Выпекаем 30 — 35 минут при температуре 180 °С. Даем остыть.
- Делаем крем: молоко выливаем в сотейник, доводим до кипения, остужаем.
- Желтки перетираем с мукой, сахаром, ванильным сахаром и солью и добавляем в сотейник с остывшим молоком. Перемешиваем.
- Ставим сотейник на медленный огонь на 5 минут, постоянно помешиваем. Остужаем крем, хорошо охлаждаем в холодильнике.
Набираем крем в кондитерский шприц (можно использовать большой медицинский без иглы) и вводим в профитроли. Подаем, посыпав сахарной пудрой.