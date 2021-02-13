Профитроли с заварным кремом и другие интересные рецепты десертов

Те самые булочки синнабон

НАДО (на 12 булочек): Для теста: 60 г сливочного масла · 100 мл молока · 60 г сахара + 1 ч. ложка сухих дрожжей · 2 яйца · 570 г муки · 100 мл теплой воды. Для начинки: 150 г коричневого сахара · 30 г какао · 2 ст. ложки корицы · 1 ст. ложка сухого имбиря · 60 г сливочного масла. Для крема:

100 г сливочного сыра · 200 г сахарной пудры · 1 ст. ложка сливок или молока.

ГОТОВИМ:

Делаем тесто: растапливаем масло, добавляем молоко, соль и 1 ч. ложку сахара. В другой миске смешиваем теплую воду, дрожжи, сахар, оставляем на 10 минут. Смешиваем содержимое двух мисок. Добавляем 2 яйца, перемешиваем. Понемногу вводим просеянную муку — перемешиваем сначала миксером, а потом просто руками. Домешиваем тесто уже на столе — оно получается гладкое и эластичное. Кладем тесто обратно в миску, накрываем полотенцем и убираем в тепло на полчаса. Беремся за начинку: масло растапливаем, в отдельной миске смешиваем сухие ингредиенты. Тесто раскатываем в прямоугольный пласт толщиной около 5 — 6 мм. Смазываем тесто маслом при помощи кисточки и посыпаем сухой смесью. Сворачиваем тесто в рулет так, чтобы слои плотно прилегали друг к другу. Очень острым ножом нарезаем рулет фрагментами по 5 см шириной. Форму застилаем пергаментом, выкладываем будущие булочки на расстоянии 1 см друг от друга. Накрываем булочки полотенцем и оставляем для расстойки на 30 минут. Далее выпекаем 20 — 30 минут при температуре 130 °С. Крем: смешиваем сливочный сыр, пудру и ложку сливок, взбиваем блендером. Готовым кремом смазываем готовые булочки прямо в форме.

Бисквитный рулет с мандаринами

НАДО (на 6 порций): 4 мандарина (или 3 некрупных апельсина) · 80 г муки · 80 г сахара · 3 яйца · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · 200 г сметаны · 200 г творога · 50 г сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

Духовку разогреваем до 180 °С. Яйца хорошенько взбиваем с сахаром и солью. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, перемешиваем до однородности. Тесто получается как сметана. На противень выкладываем лист пергамента или силиконовый коврик для выпечки и выливаем тесто в виде прямоугольника. Длинная сторона должна примерно соответствовать ширине выложенных в ряд очищенных мандаринов. Выпекаем 12 — 15 минут. Переворачиваем готовый бисквитный корж на лист пергамента и даем остыть. Творог взбиваем со сметаной и сахарной пудрой. Мандарины чистим. Бисквитный корж кладем рыхлой стороной вверх, смазываем сметанным кремом. Выкладываем мандарины на край смазанного коржа и сворачиваем в рулет, подтягивая пергамент. Поверх пергамента дополнительно заворачиваем рулет в пленку и убираем в холодильник на 2 часа. Разворачиваем рулет, посыпаем сахарной пудрой, нарезаем острым ножом и подаем.

Профитроли с заварным кремом

НАДО (на 6 — 8 порций): Для теста: 1 стакан воды · 100 г сливочного масла · 1 стакан муки · щепотка соли · 4 яйца. Для крема: 2 желтка · 1 стакан молока · 1/2 стакана сахара · 1 пакетик ванильного сахара · 1 ст. ложка муки. Для декора: 50 г сахарной пудры.

ГОТОВИМ:

Стакан воды выливаем в сотейник и ставим на огонь. Масло растапливаем в микроволновке, выливаем в воду, добавляем соль, доводим до кипения. Постепенно вводим просеянную муку, постоянно помешивая. Выдерживаем 2 минуты на слабом огне и остужаем. Яйца слегка взбиваем и постепенно вводим в тесто, перемешивая до однородности. Противень застилаем пергаментом. Тесто помещаем в кулинарный мешок (или в обычный пакетик, срезав кончик) и выдавливаем на противень небольшими порциями на расстоянии друг от друга. Выпекаем 30 — 35 минут при температуре 180 °С. Даем остыть. Делаем крем: молоко выливаем в сотейник, доводим до кипения, остужаем. Желтки перетираем с мукой, сахаром, ванильным сахаром и солью и добавляем в сотейник с остывшим молоком. Перемешиваем. Ставим сотейник на медленный огонь на 5 минут, постоянно помешиваем. Остужаем крем, хорошо охлаждаем в холодильнике.

Набираем крем в кондитерский шприц (можно использовать большой медицинский без иглы) и вводим в профитроли. Подаем, посыпав сахарной пудрой.

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