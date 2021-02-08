Яркий, вкусный и простой: Ивлев поделился рецептом азиатского салата с курицей и овощами

Ведущий программы «На ножах» телеканала «Пятница» Константин Ивлев поделился на своем YouTube-канале «Ивлев шеф» очередным аппетитным рецептом. «Вкусным, ярким и простым», — сказал кулинар.

Ингредиенты: 150 г копченой курицы (можно заменить на вареную или жареную), 50 г салата айсберг, 40 г болгарского красного перца, 30 г свежих огурцов, 20 г редиса, 40 г томатов черри, 10 г кинзы, 25 г соленого арахиса, 4 г зеленого лука, 40 г мини-спаржи. На заправку: 40 г растительного масла, 40 мл воды, 1 ст. л. меда, 30 мл соевого соуса, 20 мл кунжутного масла, 10 г кинзы, 20 мл сока лайма, 2 г перца чили.

Приготовить заправку: в мед добавить сок лайма, соевый соус, кунжутное масло, воду, бросить срез перца чили, рубленую кинзу.

Спаржу бросить в кипящую воду, варить 1 минуту, потом окунуть в ледяную воду, так она сохранит яркий цвет. Салат нарезать средней соломкой, нарвать листья кинзы, лук нашинковать перьями, огурец – примерно толщиной в полсантиметра, сладкий перец, мини-спаржу – соломкой, редиску – тонкими слайсами, черри – пополам. Арахис растолочь. Разобрать волокна курицы руками. Салат полить заправкой, размешать.

«Нереально вкусно!» — заверил Константин Ивлев.

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