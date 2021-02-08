Мясо проложить сыром и помидорами: сочные свиные отбивные по-пармски от Высоцкой

Свиные отбивные по-пармски предложила приготовить Юлия Высоцкая на своем канале «Едим дома!» «Очень вкусно!» — утверждает звезда.

Ингредиенты: 700 граммов свинины, яйцо, 70 граммов панировочных сухарей, 250 граммов томатов в собственном соку (можно заменить свежими без кожицы), 100 граммов моцареллы для запекания, 10 оливок без косточек, кедровые орешки по вкусу, травы ароматные по вкусу, перец, растительное масло для жарки, ½ чайной ложки сахара.

Мясо нарезаем пластинками толщиной в один сантиметр, чуть отбиваем. Взбиваем яйцо с солью, перчим, приправляем травами. Мясо макаем в яичную смесь, потом в сухари, обжариваем на масле с каждой стороны (примерно по минуте). Откладываем в сторону, укрываем.

Сыр нарезаем на тонкие ломтики. Томаты взбиваем блендером до состояния пюре, добавляем соль, сахар, травы. Выкладываем массу в керамическую форму для выпечки. Сверху внахлест кладем куски свинины, прокладывая их кусочками сыра, посыпаем оливками и орешками.

Выпекаем 20-25 минут в горячей духовке (200 градусов). Подавать можно и с гарниром, и самостоятельно, есть в горячем виде.

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