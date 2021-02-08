Зерна вкусно попадают на язык: как готовит воздушные творожные пончики Юлия Высоцкая

Актриса считает, что они станут отличной идеей завтрака, также выпечку можно подавать в качестве десерта.

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» (НТВ) рассказала, как она любит готовить пончики из крупнозернового творога. Она использовала разрыхлитель с ванилью, но его можно с успехом заменить на ваниль и разрыхлитель по отдельности, добавить цедру вместо натурального ароматизатора или изюм.

больше по теме Разлетаются со стола: Высоцкая поделилась рецептом простых слоек с вареньем из покупного теста В выпечку актриса добавляет цукаты и изюм.

Ингредиенты: 2 стакана муки, 400 граммов творога, 2 яйца, ⅓ стакана сахара, 30 миллилитров растительного масла, столовая ложка сахарной пудры, чайная ложка соды, чайная ложка разрыхлителя с ванилью, ½ чайной ложки соли.

Разминаем творог с яйцами, добавляем соду, разрыхлитель, сахарный песок и соль, размешиваем.

Потихоньку всыпаем в тесто муку (ее может уйти меньше 2 стаканов). Если из теста можно уже скатать шарики, прекращаем добавлять муку. Смазываем руки растительным маслом, лепим пончики. Жарим со всех сторон до аппетитной румяной корочки. Остатки масла убираем бумажной салфеткой. Подаем к столу, посыпав сахарной пудрой.

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