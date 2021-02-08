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Зерна вкусно попадают на язык: как готовит воздушные творожные пончики Юлия Высоцкая

Актриса считает, что они станут отличной идеей завтрака, также выпечку можно подавать в качестве десерта.

Зерна вкусно попадают на язык: как готовит воздушные творожные пончики Юлия Высоцкая
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Юлия Высоцкая на шоу «Едим дома» (НТВ) рассказала, как она любит готовить пончики из крупнозернового творога. Она использовала разрыхлитель с ванилью, но его можно с успехом заменить на ваниль и разрыхлитель по отдельности, добавить цедру вместо натурального ароматизатора или изюм.

Ингредиенты: 2 стакана муки, 400 граммов творога, 2 яйца, ⅓ стакана сахара, 30 миллилитров растительного масла, столовая ложка сахарной пудры, чайная ложка соды, чайная ложка разрыхлителя с ванилью, ½ чайной ложки соли.

Пончики
Пончики. Кадр из шоу «Едим дома»/НТВ

Разминаем творог с яйцами, добавляем соду, разрыхлитель, сахарный песок и соль, размешиваем.

Потихоньку всыпаем в тесто муку (ее может уйти меньше 2 стаканов). Если из теста можно уже скатать шарики, прекращаем добавлять муку. Смазываем руки растительным маслом, лепим пончики. Жарим со всех сторон до аппетитной румяной корочки. Остатки масла убираем бумажной салфеткой. Подаем к столу, посыпав сахарной пудрой.

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