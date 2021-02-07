«Идеально взять с собой»: Олеся Судзиловская приготовила шаурму из лаваша

Телеведущая Олеся Судзиловская разместила на своей странице в сети рецепт на скорую руку. Знаменитость приготовила рулет из краба в лаваше.

Артистка отметила, что блюдо, которым она поделилась, удобно брать с собой повсюду: и на работу, и в зал на перекус после тренировки, и даже детям в школу.

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«Сегодня решила не грузить вас сложным блюдом, сделаем «выходной»! Элементарно, быстро, невероятно вкусно! Идеально — взять с собой «на вынос»», — подчеркнула Олеся.

Итак, для того, чтобы приготовить шаурму по рецепту Судзиловской необходимо взять листы лаваша, сметану, мягкие сыры, сладкий перец, краба, майонез и кинзу. На один лист лаваша намазываем соус из сметаны, паприки и майонеза, далее выкладываем нарезанные сладкий красный перец и кинзу. Добавляем сыр. И последний штрих — порезанное кубиками отварное мясо краба. Затем сворачиваем лаваш в рулет и нарезаем на равные части. То же можно проделать с другими ингредиентами. Судзиловская предложила также начинку из курицы с томатами или из жаренных грибов с тертым сыром.

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