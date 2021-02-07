«Нереально вкусный!»: Ивлев рассказал, как варит ароматный домашний суп из плавленого сырка

Ведущий программ «Адская кухня», а также «На ножах» телеканала «Пятница» Константин Ивлев на своем YouTube-шоу «Ивлев шеф» рассказал, как дома готовит суп из плавленого сырка. По словам телеповара, блюдо идет на ура у всех членов семьи, включая детей.

«Суп нереально вкусный, если его правильно приготовить!» — заверил Константин.

Ингредиенты: 400 граммов картофеля, 220 граммов моркови, 2 сырка (Ивлев брал с луком), 100 граммов сливочного масла, 100 миллилитров растительного масла, 10 граммов петрушки, 1,5 литра воды.

Морковку порезать средним ломтиком, картошку – кубиком. В толстостенной кастрюле слегка прижарить порезанные овощи на растительном масле, потом, при появлении запаха жареной картошки, добавить немного сливочного масла. Сырок наломать и бросить в морковку с картошкой, чуть прижарить. Добавить немного кипятка, а когда сыр полностью растворится, налить воды полную кастрюлю, посолить и довести до кипения. Уменьшить огонь, варить до полной готовности картошки. Суп разлить по тарелкам, посыпать рубленой петрушкой.

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