Разлетаются со стола: Высоцкая поделилась рецептом простых слоек с вареньем из покупного теста

В арсенале рецептов Юлии Высоцкой – множество вариаций. Есть среди них сложные и из замысловатых продуктов, а есть максимально простые. Этот — как раз второй вариант. Чтобы порадовать себя и близких свежей домашней выпечкой, вам нужно просто купить пласт слоеного бездрожжевого теста и найти в холодильнике остальные ингредиенты.

Ингредиенты: пласт бездрожжевого теста, 3 горсти изюма, 2 горсти цукатов из апельсиновой цедры, 5 столовых ложек апельсинового варенья, яйцо, 4 ложки сахара, 2 столовые ложки рома (алкоголь выпаривается, можно также заменить на чай или воду), чайная ложка ванильного экстракта, щепотка соли.

Духовку заранее разогреваем до 200 градусов. Изюм и цукаты замачиваем в роме и даем постоять, затем добавляем сахар, ванильный экстракт, перемешиваем и оставляем ненадолго.

Тесто раскатываем, равномерно смазываем вареньем и посыпаем изюмом с цукатами, прижимаем начинку руками. Складываем тесто с начинкой пополам по длинному краю, нарезаем полосками шириной 2‒3 см.

Яйцо перемешиваем с солью и смазываем с одной стороны. Каждую полоску скручиваем посередине, должен получиться бантик. Выкладываем на выстеленный пергаментом противень и смазываем сверху яйцом. Выпекаем 18‒20 минут.

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